Genova. Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio nel magazzino centrale di Amt in via Adamoli, in Valbisagno, a breve distanza dall’impianto sportivo della Sciorba.

Sul posto i vigili del fuoco che sono al lavoro per contenere le fiamme, che hanno sprigionato molto fumo. Sono intervenute due autobotti, tre squadre, un’unità di autoprotezione e un’ambulanza per il presidio medico in caso di necessità.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero state alcune batterie. Le cause sono da chiarire.

Al momento non risultano persone coinvolte, né feriti né intossicati. Il capannone, che si trova nelle vicinanze di una concessionaria di automobili, è lontano dalle case.

Notizia in aggiornamento