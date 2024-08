Incendio boschivo sui monti sopra Struppa: elicottero in azione

Genova. Dopo quello sul monte Liprando, nel parco regionale dell’Antola, un nuovo incendio è scoppiato nei boschi della provincia di Genova. Questa volta il rogo è divampato sopra Struppa, a San Martino, tra Canate di Marsiglia e il monte Alpesisa, anche in questo caso in una zona impervia e difficile da raggiungere a piedi.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e alcune squadre di volontari anti incendio boschivo attivate dalla sala operativa provinciale. Presente anche l’elicottero regionale per domare le fiamme dall’alto. Le operazioni sono coordinate come da procedura da parte del DOS del vigili del fuoco, che viene anche supportato anche dai capisquadra dei volontari.

Nonostante i temporali che hanno colpito la zona nella notte, il territorio che da mesi è anche vittima di una siccità prolungata e con temperature sopra la media continua a bruciare. Non è inoltre da escludere che anche in questo caso a provocare l’incendio possa essere stato un fulmine, proprio come accaduto nel caso del monte Liprando, nel parco regionale dell’Antola.