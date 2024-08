Continuano a bruciare i boschi del parco dell’Antola: nuova giornata di lavoro con l’elicottero

Genova. Continua il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio boschivo sul monte Liprando, tra Valbrevenna e Montoggio, all’interno del parco dell’Antola, dove giovedì 22 agosto è divampato un incendio che ha distrutto svariati ettari di bosco.

Dopo una notte di presidio del fronte, che ha ripreso a bruciare nella giornata di sabato, all’alba si è nuovamente alzato in volo l’elicottero della Regione per lanciare acqua dall’alto. La zona infatti è molto impervia e praticamente impossibile da raggiungere a piedi, e l’unico modo per contenere le fiamme è agire dal cielo con il coordinamento delle squadre da terra. Sabato mattina è stata montata una vasca mobile da 14.000 litri nel fondovalle, alimentata con una pompa che va ad aspirare, attraverso una linea di manichette, direttamente nel fiume: un modo per garantire l’approvvigionamento all’elicottero regionale con continuità ed a una distanza comunque limitata dal fronte attivo.

L’incendio brucia ormai da diversi giorni, riprendendo vigore proprio a causa dell’impossibilità di intervenire da terra per bonificarlo completamente. Proprio sabato mattina dalle ceneri si sono alzate nuove colonne di fumo a dimostrazione dell’attività delle fiamme, e sono diverse le squadre che hanno continuato a lavorare per cercare di spegnerle definitivamente. Un aiuto potrebbe arrivare dal meteo, se effettivamente lunedì arriverà l’attesa perturbazione, nel frattempo l’elicottero lancerà acqua ai margini dell’incendio per contenere il fronte.

In provincia di Genova due incendi causati da fulmini

L’incendio, lo ricordiamo, si è sviluppato a causa della caduta di un fulmine su un albero il giorno di Ferragosto. A una iniziale fumata non era seguita alcuna criticità, ma il fuoco deve aver covato tra le radici della pianta e, nella giornata di giovedì, scomparsa la poca umidità dovuta alle piogge e salite nuovamente le temperature atmosferiche, le fiamme avevano preso nuovamente vigore propagandosi.

Ad accertarlo i carabinieri forestali, che hanno individuato l’albero in questione e riconosciuto i segni della caduta del fulse. In provincia di Genova quest’anno su dieci incendi boschivi scoppiati ben due sono stati dovuti a fulmini, evidenza di una maggiore incidenza di eventi temporaleschi dovuti ai cambiamenti climatici.