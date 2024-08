Genova. Sono continuate anche nella notte le operazioni di contenimento e spegnimento degli incendi attivi tra Genova e Montoggio.

Combattono da ieri pomeriggio sulle alture di Pegli, in pian delle Monache, i vigili del fuoco, i volontari Aib della provincia di Genova e i carabinieri forestali. Il lavoro, coordinato dal direttore delle operazioni di spegnimento Vf Dos, ha permesso di contenere le fiamme anche grazie ai lanci fatti dal canadair 14 VF. Il bosco, fatto per lo più di giovani piante di conifere, risultava molto infiammabile. La propagazione delle fiamme è avvenuta rapidamente anche grazie al sottobosco molto sporco e ricco di rovi. Il lavoro sinergico ha permesso di contenere la propagazione e portarlo in fase di bonifica. Questa notte è stato sorvegliato dai volontari e stamattina il Dos effettuerà un sopralluogo per dichiararlo spento o procedere con ulteriori lanci se necessari.

Proseguono anche le operazioni di spegnimento del rogo sull’Alpesisa, sullo spartiacque appenninico ai confini tra Genova e la Valle Scrivia, mentre si è riattivato e ha di nuovo preso vigore l’incendio di tre giorni fa a Montoggio.