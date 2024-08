Il Porto dei Piccoli lancia le audizioni per un coro di voci bianche

Genova. Venti voci bianche per festeggiare vent’anni di attività. Il coro del Porto dei piccoli è il progetto dell’omonima associazione fondata e diretta da Gloria Camurati che l’anno prossimo celebrerà il ventennale. A guidare il coro il pianista Enrico Grillotti. Ad affiancarlo Giulio Ceccarelli (nella foto), cantante lirico e musicoterapeuta con un passato di volontariato proprio nell’associazione. Le audizioni per il coro si terranno il 18 e il 19 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Genova, via S. Vincenzo 68/nero.

Per partecipare alla selezione sarà sufficiente scrivere entro il 12 ottobre all’indirizzo info@ilportodeipiccoli.org.

Le prove del coro si terranno tutti i venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sempre presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Genova partire dal 25 ottobre.

L’attività è completamente gratuita per le bambine e i bambini che verranno selezionati.

Dopo un primo periodo di formazione, il Coro del Porto dei piccoli inizierà con i concerti e con un vero e proprio tour per sostenere le attività dell’associazione che da sempre opera negli ospedali pediatrici per migliorare il benessere dei bimbi in cura.