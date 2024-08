Il museo Galata compie 20 anni: in 2500 persone ieri hanno partecipato ai festeggiamenti

Genova. Ieri mercoledì 31 luglio il Galata Museo del Mare ha festeggiato il suo 20° compleanno con una grande festa per la città. Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 circa, 2500 persone hanno visitato il Museo e partecipato alle numerose attività proposte. Dopo le attività per centri estivi e le famiglie e le visite al museo, i festeggiamenti sono proseguiti con la conferenza del Direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco che, in dialogo con il Direttore del Galata Museo del Mare Pierangelo Campodonico, ha coinvolto 140 persone presenti in Auditorium sul futuro dei musei in Italia: “il 26% degli italiani visita i musei almeno o una volta all’anno contro il 93% degli svedesi. È necessario rendere i musei maggiormente inclusivi” ha commentato Greco. A questo scopo il direttore del Museo Egizio ha indicato le diverse azioni che il museo torinese ha introdotto negli ultimi tempi: dalle passeggiate con il direttore, alle visite per gli anziani durante l’estate.

Al termine dell’incontro i saluti istituzionali da parte del Presidente Mu.MA Mauro Iguera, di Pierangelo Campodonico Direttore del Museo, del Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare Maurizio Daccà, del Contro Ammiraglio Massimiliano Nannini Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, della consigliera regionale Sonia Viale e del Sindaco di Genova Marco Bucci.

“Questo traguardo rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza del nostro museo nella storia e nella cultura della città di Genova” – ha dichiarato il Presidente Mauro Iguera. “Questi non sono solo spazi espositivi, ma veri e propri custodi della memoria e delle tradizioni che rendono Genova una città straordinaria”. Il Presidente nel suo discorso ha ringraziato il Comune ed in particolare il Sindaco, la Regione Liguria e quelle aziende, Enti ed imprenditori che da sempre hanno sostenuto e sostengono il Galata Museo del Mare: Lorenzo Banchero, Pierluigi Ferrari, Carlo Andrea Marsano, Ugo Salerno, Carlo Calissano, Paolo Clerici, Gian Marco Tormena, la Compagnia di S. Paolo, l’Associazione Promotori Musei del Mare e la Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. Non da ultime sono state citate, per il lavoro svolto, le Presidenti che lo hanno preceduto, ovvero Maria Paola Profumo e Nicoletta Viziano.

“Abbiamo fortemente voluto questo momento per ringraziare coloro, istituzioni, aziende, singoli che ci sono stati vicini in questi vent’anni. Tutto quello che è stato realizzato è il frutto di un lavoro, fianco a fianco, spesso nella difficoltà di trovare risorse umane e finanziarie, nel rispetto di un quadro normativo complesso”. Ha fatto sapere il direttore Pierangelo Campodonico. “Essere riusciti a diventare il più grande museo marittimo del Mediterraneo, il più visitato di Genova e della Liguria, è stato un processo lungo e faticoso, dove decisivo è stato trovare gli “alleati” e i “compagni di viaggio” per compiere questo percorso. Oggi, come Istituzione Mu.MA e come persone, sentiamo il bisogno sincero di ringraziare chi ci ha aiutato, consigliato e sostenuto in questi anni. E allora il primo ringraziamento va alle persone che, tutti i giorni, aprono la porta di questo edificio bello e complesso: gli operatori museali che sono il “volto umano” del museo per il pubblico. Il Galata è un museo fatto di uomini e di donne. Un museo è vivo, agisce e opera se ci sono uomini e donne che lo animano, fanno ricerca, organizzano, gestiscono, conservano, catalogano, progettano. E, allora, il mio ringraziamento più sincero va alle persone che questo museo hanno fatto parte fin dall’inizio e a quelle che si sono aggiunte in questi anni. Voglio dire che ciascuno di voi ha lasciato qualcosa qui di prezioso”. Il ringraziamento del direttore è proseguito ricordando i gestori del Galata Museo del Mare: da Costa Edutainment – nella persona di Beppe Costa – che ha seguito il Museo dalla fase più complicata, ovvero quella dell’avvio del museo, a Genova Cultura, RTI formato da CNS e da Aditus, gestori dal 2021. Il ringraziamento si è concluso citando la Cooperativa Solidarietà & Lavoro che ha curato i servizi museali negli anni della gestione Costa.

Il Sindaco Marco Bucci nel ricordare il Sindaco Beppe Pericu, che ha voluto fortemente la realizzazione di questo museo, ha commentato “Un traguardo significativo che ci riempie di orgoglio e ci offre l’occasione di riflettere su quanto questo museo abbia fatto per la nostra città, per la nostra cultura e per il nostro futuro. È una testimonianza vivente del nostro legame indissolubile con il mare, un elemento che ha plasmato la nostra storia, la nostra economia e la nostra identità. Uno degli aspetti più straordinari del Galata è la sua capacità di parlare a tutti, dai più piccoli ai più grandi, dagli esperti ai semplici curiosi. Buon compleanno Galata!”

Ieri al Galata Museo del Mare si è festeggiato non solo il passato, ma anche il futuro, con un evento che ha coinvolto anche la Darsena antistante. Al suono del pianoforte con le note di Marco Tindiglia ha preso il via lo spettacolo di danza verticale “Aria” della Compagnia Funa Performing Arts prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e lo spettacolo di Visual Mapping architetturale “Aura Nova”, curato da Sinapsi Videomapping Lab. L’ evento è stato ideato, curato e diretto da Forevergreen. Dalla banchina di Calata De Mari un servizio di panini a base di pesce e coni di fritto di pesce, è stato servito da Ittiturismo Ermana, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria.

La giornata di festeggiamenti, rientra in un più ampio programma che l’Istituzione Mu.MA Musei del Mare e delle Migrazioni ha voluto realizzare a partire dal mese di aprile e fino a dicembre 2024. Prossima tappa la giornata speciale per il Nazario Sauro: giovedì 26 settembre, in occasione del 15° anniversario dall’arrivo del sottomarino alla darsena di Genova, per tutto il giorno, in via eccezionale e straordinaria, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso per il solo Sauro al prezzo di 6 euro. Per i più curiosi, vi sarà la possibilità di partecipare alla “Sauro Experience”: dalle 18.30 alle 20.30 visite guidate dietro le quinte con sommergibilisti e curatori del museo al costo di dieci euro, con prenotazione obbligatoria.

Altri appuntamenti realizzati e in corso: dalla recente serata commemorativa “Notte dell’Andrea Doria” alle due mostre realizzate con le immagini dell’Archivio fotografico Francesco Leoni, passando per format televisivo degli Incontri in Blu (prossime date 19 settembre con Alberto Galassi CEO di Ferretti Group e il 10 ottobre con Giovanni Soldini); dagli incontri con alcuni direttori e direttrici dei più importanti musei italiani alle visite speciali con i curatori e le curatrici del museo (prossime date il 17 ottobre, alla scoperta della “Sala dei Globi e degli Atlanti”, il 7 novembre “Alla scoperta dell’Archivio fotografico Francesco Leoni”, l’ultima visita il 5 dicembre con focus sulla mostra della “Galleria dei Donatori”).