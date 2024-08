Il Genoa ufficializza Miretti dalla Juventus: ecco dove potrebbe giocare

Genova. Fabio Miretti è del Genoa.

Corsa, qualità e tecnica al servizio del centrocampo genoano. Ma che posizione potrebbe ricoprire in campo? Oltre a quella classica della mezzala, un’altra opzione sarebbe proprio quella del trequartista. In linea di massima, il ruolo che ricopriva Gudmundsson.

Questo perché, come ha detto Alberto Gilardino, il ruolo di trequartista può essere svolto anche da mezzali offensive di qualità tecnica e brave nell’uno contro uno, che coprono il ruolo di mezzala in fase difensiva e poi in fase offensiva si possono alzare.

La descrizione calza a pennello con l’ex giocatore della Juventus che in questi anni è stato schierato in più ruoli della linea di centrocampo. Addirittura con Allegri era stato impiegato come seconda punta in occasione del derby Juventus-Torino dello scorso anno.

Un segnale di duttilità per il giovane centrocampista che si metterà a disposizione di Gilardino, che ora dovrà trovargli la giusta posizione per far rendere al meglio lui e al contempo tutta la squadra, partita decisamente bene con il pareggio contro l’Inter e la vittoria di ieri a Monza.

Il comunicato:

Fabio Miretti è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Pinerolo il 03/08/2003 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024.