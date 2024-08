Il Genoa sta per salutare Retegui: l’attaccante a un passo dall’Atalanta

Mancherebbero solo gli ultimissimi dettagli per il passaggio di Mateo Retegui all’Atalanta. L’offerta di 22 milioni più 3 di bonus sarebbe stata accettata dal Genoa. Già domani potrebbero esserci le visite mediche e l’annuncio ufficiale.

Retegui era arrivato la scorsa estate come “colpo” per il ritorno in Serie A. La stagione è stata ad alti e bassi, anche a causa di un infortunio. Il bottino è stato di 7 goal e 2 assist. Le aspettative erano alte per la seconda stagione, superato lo scotto dell’ambientamento. Ora cresce la curiosità per capire come proseguirà il calciomercato rossoblù. Il direttore sportivo Ottolini a inizio luglio aveva parlato di un mercato di reazione.

L’investimento per Vitinha potrebbe essere stato fatto già in previsione di un addio dell’italoargentino. Potrebbero quindi essere rinforzati gli altri reparti reinvestendo parte della somma. A meno che non parta anche Gudmundsson, su cui è fortissimo l’interesse della Fiorentina.

A quel punto bisognerebbe ripensare il reparto avanzato, visti i 21 goal complessivi “persi”, per perlomeno mantenere gli standard di classifica della scorsa stagione.