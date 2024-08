Il Genoa rispolvera il “Gallinaccio” per la seconda maglia

Genova. Il Genoa ha diffuso le prime foto della seconda maglia per questa stagione 2024-2025.

Bianca, con dettagli rossoblù lungo le spalle e i fianchi, ha una caratteristica che non si vedeva da oltre 40 anni: riporta il “Gallinaccio” sul petto.

Continua l’operazione di rispolverare la storia rossoblù attraverso le maglie.

La casacca è già in vendita sullo store online del Grifone.

Questa la nota ufficiale del club che riportiamo integralmente:

Kappa e Genoa CFC presentano la nuova maglia Away, realizzata per onorare le tradizioni del club di calcio più antico in Italia, nonché uno dei simboli a cui, nell’immaginario collettivo, la comunità genoana è più affezionata. La produzione fa seguito agli accordi di sponsorizzazione che accostano l’immagine del club ai marchi dell’azienda madre BasicNet: Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga e Sebago. I prodotti di marca sono appannaggio delle prime squadre, maschile e femminile, in aggiunta alle rappresentative giovanili e delle academy.

La maglia si distingue per il suo design elegante: è prevalentemente bianca, con dettagli in rosso e blu lungo le spalle e i fianchi. Il tema dominante è il celebre “Gallinaccio”, che torna a campeggiare su una divisa ufficiale del Genoa CFC dopo oltre 40 anni. Questo stemma, tra i più popolari nella storia del club, venne utilizzato sulle divise a inizio anni Ottanta e, da allora, è stato “adottato” a furor di popolo dai supporter che lo sfoggiano su caschi, bandiere, sciarpe, adesivi e murales. Lo stemma rappresenta una delle molteplici incarnazioni artistiche del Grifone, simbolo mitologico del club e della città di Genova, nell’articolazione di una delle sue più apprezzate espressioni in forma stilizzata. Sul retro del colletto è visibile la scritta elitaria “Dall’inizio, per sempre”.

La Kombat 2025 versione Pro esalta il massimo livello di tecnologia orientata alle performance sportive delle produzioni Kappa. È realizzata in tessuto interlock (85% poliestere riciclato e 15% elastane) con tecnica Hidro-Way Protection e grafica embossata a caldo su tutti i pannelli. Collo e fondo manica in costina lavorata garantiscono la massima elasticità e adattabilità, rendendo queste parti meno soggette a usura.

L’utilizzo di questo stemma è il risultato della collaborazione con Fabrizio Pianetti, esercente genovese e “genoano DOC”, per l’utilizzo del marchio “Questione di Feeling” che in questi anni ha permesso a questo format di continuare a propagarsi e vivere di luce propria. Come per la maglia Away le future linee ufficiali a tema “Gallinaccio” saranno distribuite anche nel suo punto vendita. Le maglie sono già disponibili per l’acquisto online sul canale e-commerce del club e su kappa.com, nei Genoa Store e in selezionati negozi Robe di Kappa.