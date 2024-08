Il Genoa accelera sul mercato: Norton-Cuffy in difesa, Fabio Silva per il post Gudmundsson

La settimana scocca domani. Quei sette giorni chiesti da Gilardino entro cui sapere su quali giocatori potrà contare il Genoa per affrontare un campionato che per i rossoblù inizia sabato a Marassi contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Scadenza molto stretta che difficilmente verrà rispettata visto che ci sono ancora due settimane abbondanti di calciomercato e in ragione dei numerosi “effetto domino” che potrebbero scatenarsi. In ogni caso, la difesa è stata rinforzata con il difensore anglodominicano nato a Londra Brooke Norton-Cuffy. Classe 2004, andrà a rinforzare il reparto della fascia destra, dove il titolare dovrebbe essere Zanoli. Il giocatore è di proprietà dell’Arsenal. Nell’ultima stagione ha giocato nel Millwall, totalizzando 40 presenze in Championship, la seconda serie inglese.

Il Genoa prepara anche la “reazione”, citando Ottolini, alla possibile partenza di Gudmundsson. Non è un mistero che il giocatore gradirebbe un salto di qualità nella sua carriera e che su di lui c’è l’interesse forte della Fiorentina, che potrebbe puntare su di lui per il dopo Nico Gonzalez (nel mirino della Juventus). Anche l’Inter però monitora l’islandese.

Il Genoa punta quindi a chiudere per Fabio Silva. I rossoblù avrebbero formalizzato un’offerta al Wolverhampton (si parla di prestito con diritto di riscatto) ed entro la settimana si attendono una risposta definitiva. Portoghese classe 2002, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in Scozia con i colori dei Rangers di Glasgow. Un profilo che può essere impiegato sia come prima punta sia come seconda punta e che potrebbe incastrarsi bene con il connazionale Vitinha. Vanta uno score interessante con l’Under 21 lusitana, con cui ha segnato 12 reti in 21 presenze.