Il 14-15 settembre “Empty Ends”: arte, musica e sociale si incontrano a Forte Begato

Genova. Il confine come elemento centrale della contemporaneità in un evento collettivo di due giorni (14 e 15 settembre 2024) in cui le arti visive, la musica e il sociale si incontreranno nel contesto storico-naturalistico del Forte Begato di Genova. Empty ends (vuote fini) nasce su iniziativa di tre associazioni di promozione sociale attive sul territorio ligure: Mossa, Misto 22 e La Stanza.

Mossa è un’associazione nata nel 2021 come residenza per artisti contemporanei all’interno di uno spazio privato nel quartiere Albaro di Genova, con l’obiettivo di promuovere l’arte nella città. In Empty ends chiamerà a partecipare collettivi artist run (luoghi gestiti da artisti e in cui questi ultimi lavorano ed espongono) provenienti da tre diverse realtà italiane.

Nello specifico saranno coinvolti: Palazzo Bronzo (Genova), Superfluo (Milano), Post Ex – Studio54 Torpignattara (Roma). Misto22 curerà la performance e la musica dal vivo, coinvolgendo due dei maggiori esponenti della musica sperimentale italiana: Khompa e Emilio Pozzolini.

L’associazione La Stanza, nata a Genova nel 2004, è attiva nella promozione della cultura, del dialogo interculturale e intergenerazionale. In occasione di Empty ends costruirà dei percorsi formativi con laboratori dove il pubblico potrà conoscere e sperimentare linguaggi espressivi diversi.

Il 3 agosto, a Villa Rossi, Genova, Empty ends si è svolta un’anteprima di eccezione nel contesto del concerto, a numero limitatissimo, dei NIHILOXICA. Il gruppo, con la loro miscela di percussioni e uk bass, è entrato a pieno titolo nell’Olimpo della scena underground internazionale e consacrato come uno dei migliori live act dell’ultima edizione del prestigioso festival Le Guess Who?. L’evento, sorto dalla collaborazione di Pentagon Booking (co-organizzatore della serata) e Metrodora, ha ospitato una performance di uno dei collettivi parte del progetto Empty ends per invitare il pubblico alle due giornate previste al Forte Begato a settembre.