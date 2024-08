I carabinieri battono la movida della riviera, 200 persone e 90 veicoli controllati: un arresto

Genova. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno eseguito un servizio di controllo intensivo del territorio al fine di prevenire e reprimere violazioni di maggior allarme sociale. Sono state impiegate le pattuglie del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavari e delle otto stazioni di Val Fontanabuona e in Val Trebbia.

In totale sono state controllate circa 200 persone e 90 veicoli. Sul lungomare di Chiavari sono state identificate numerose persone che prendevano parte alla “movida” tra le quali è stato individuato un 35enne sottoposto al foglio di via obbligatorio, per cui è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione della prescrizione impostagli ed allontanato dalla città.

Un 18enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Genova. Inoltre è stato rintracciato un moldavo 30enne, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per la commissione di reati contro il patrimonio e la persona, destinatario di ordine di carcerazione. Arrestato, è stato portato in carcere a Chiavari.

Durante l’operazione sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale, all’esito dei quali quattro persone di età compresa tra i 25 e i 60 anni sono state denunciate a piede libero fatta salva la presunzione d’innocenza, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica. Per tutti è anche scattato il ritiro immediato della patente di guida.