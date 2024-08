Genova. Un sollevatore telescopico proteso verso il tetto, qualche sacco di materiale edile protetto dalle transenne, reti arancioni ormai consunte. Così si presenta in questi giorni roventi l’edificio Hennebique nel cuore del porto antico di Genova, l’antico silos granario citato nei manuali di architettura che da mezzo secolo attende il compimento del suo destino: uscire dall’abbandono e tornare ad avere una funzione per la città. I segnali visibili dall’esterno dimostrano che qualcosa è partito, dopo tre anni di annunci a vuoto e promesse disattese. Eppure il gigante di cemento armato sembra sempre lo stesso, precario e fatiscente. E il suo futuro è addirittura meno chiaro oggi di quando, nel 2021, fu presentato l’ambizioso progetto di riqualificazione di Vitali e Roncello Capital.

Hennebique, tutte le tappe del calvario

Una breve cronistoria per capire come siamo arrivati a questo punto. La prima gara per la concessione ai privati andò deserta nel lontano 2013. Nel 2019 Regione Liguria, Autorità portuale, Comune e Soprintendenza siglano l’accordo di programma per stabilire i criteri della riqualificazione. Nello stesso anno parte una procedura a evidenza pubblica per assegnare l’immobile in concessione per 90 anni in cambio di un investimento per la riqualificazione. A dicembre 2020 i vincitori Vitali e Roncello Capital firmano l’atto di sottomissione. L’inizio dei lavori è previsto per il 2021, precisamente “a ottobre” secondo Christian Vitali intervenuto quell’anno durante il Salone Nautico. A novembre una conferenza stampa in grande stile nell’ex silos sancisce la partenza delle prime operazioni, tra cui le demolizioni “completate entro l’anno”.

Ma nel frattempo sorgono diverse complicazioni tecniche. Nel 2022 l’azienda rivela a Genova24 che in autunno si comincerà davvero. In realtà la convenzione urbanistica col Comune viene sottoscritta a gennaio del 2023: “Finalmente i lavori entreranno nel vivo”, assicura Vitali confermando la nuova scadenza del 2024. L’Autorità portuale, rimasta orfana del presidente Paolo Emilio Signorini (passato a Iren) rallenta le procedure e si somma alla crisi delle materie prime. Nell’ottobre 2023 si chiude la conferenza dei servizi sulla variante progettuale per i parcheggi sotterranei, a marzo 2024 viene firmato l’atto di concessione tra Autorità portuale e Hennebique Srl, la nuova società costituita dai due investitori.

L’ipotesi Cdp e le incognite sulla riqualificazione

Subito dopo emergono indiscrezioni di stampa secondo cui Cassa Depositi e Prestiti, controllata del ministero dell’Economia e delle Finanze, sarebbe pronta a entrare in società o persino a rilevare la concessione appena sottoscritta. In queste settimane Genova24 ha contattato Cdp, ma dalla società non sono arrivate né conferme né smentite né informazioni utili: sull’operazione vige il silenzio più stretto e non si ritiene di fare alcuna comunicazione.

Ad oggi, però, a seguito di verifiche condotte dagli uffici della direzione Urbanistica del Comune confermate anche da Palazzo San Giorgio, la concessionaria risulta ancora Hennebique Srl. E anche dalla bergamasca Vitali, che si sta occupando dei lavori, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Impossibile conoscere l’andamento del cantiere, se non da una superficiale osservazione esterna. Impossibile conoscere nel dettaglio i piani per il futuro di un immobile di proprietà pubblica, 45mila metri quadrati di superficie totale suddivisi in cinque piani più il tetto e i locali sotterranei, su cui più volte sono già cambiati gli orientamenti. L’ultima versione ufficiale prevedeva un albergo a quattro stelle, alloggi in social housing, spazi per congressi e uffici direzionali, il Blue Innovation Forum con la sala immersiva, la terrazza pubblica. Gli sviluppi più recenti vedrebbero invece l’Hennebique trasformato in quartier generale di Fincantieri e Autostrade, con una quota rilevante di spazio (in origine 8.700 metri quadrati) destinato a nuovo terminal crociere per Stazioni Marittime.

guarda tutte le foto 12



Hennebique, lavori a passo di lumaca

Allo stato attuale, oltre al fatto che tutti i permessi pubblici sono stati regolarmente rilasciati, si sa che la newco formata da Vitali e Roncello Capital aveva chiesto al Comune la concessione di un’area per un costruire un’autorimessa interrata in area portuale, in modo da recuperare la quota di posti auto (ne erano previsti 600) persi con la variante progettuale determinata dalla “scoperta” del rio Sant’Ugo, che sfocia proprio sotto l’Hennebique. Nonostante il parere positivo dell’area urbanistica, gli uffici del Patrimonio hanno risposto di no.

Tursi: “Avanti coi lavori il più velocemente possibile”

“I parcheggi sono quelli previsti dalla convenzione – spiega l’assessore Francesco Maresca con delega al Porto e al Patrimonio -. La società deve andare avanti coi lavori, l’amministrazione comunale si aspetta che il cantiere progredisca il più velocemente possibile anche perché noi abbiamo un progetto importante per quell’area: entro il 2026 dovranno concludersi i lavori per il nuovo centro di formazione della marina mercantile nell’edificio Tabarca, su Ponte Parodi abbiamo obiettivi importanti. Crediamo che quella zona possa essere interessante per la città, soprattutto per i giovani e gli universitari. Nelle prossime settimane convocheremo una riunione con tutte le parti interessate per monitorare il cronoprogramma”.

L’ultima stima dei costi per la riqualificazione si attestava a 143 milioni di euro, partendo da una cifra iniziale di 100 milioni. In questi mesi era in programma l’esecuzione delle attività di bonifica e strip out, una tecnica puntuale che consente di demolire selettivamente e in sicurezza alcune parti interne alla struttura, mentre a luglio avrebbero dovuto iniziare le demolizioni più consistenti. Se si procedesse senza altri intoppi, date le tempistiche che erano state fornite, il nuovo Hennebique potrebbe essere pronto nella seconda parte del 2026, pur con diversi anni di ritardo sulla tabella di marcia.

Il futuro di Hennebique è avvolto nell’incertezza

Ma ad oggi non esistono certezze nemmeno sui soggetti che porteranno avanti l’operazione. Se dovesse concretizzarsi l’ipotesi di un cambio in corsa a livello di concessione, sarebbe ovvio aspettarsi che ulteriori rallentamenti derivino dall’impasse che sta vivendo l’Autorità di sistema portuale, travolta dall’inchiesta per corruzione e retta da due commissari governativi che porteranno avanti l’ordinaria amministrazione in attesa della nuova nomina ministeriale, così come la Regione Liguria in attesa delle elezioni. Nel frattempo il gigante di cemento armato, costruito nel 1901 da Giovanni Antonio Porcheddu (François Hennebique era invece l’ingegnere che brevettò il sistema di costruzione), giace ancora lì dopo 123 anni, guardando il mare nella sua emblematica decadenza.