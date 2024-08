Gufo reale investito a Nervi, salvato e portato al Cras: “Sta rispondendo bene alle cure”

Genova. Un gufo reale è stato salvato venerdì nei pressi dell’Aurelia, a Nervi, dopo essere stato investito da un’auto.

Il maestoso (e protetto) rapace è stato recuperato dalla guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini dopo la segnalazione di alcuni automobilisti e subito portato al Cras di Campomorone, dove è stato preso in cura.

“Un evento insolito, vista la natura molto schiva e solitaria di questa specie che ama cacciare generalmente al di fuori dei contesti urbani – sottolineano gli operatori Enpa che gestiscono il centro – Si tratta comunque di un dato importante, ed è dunque appurato che l’animale vive sulle alture genovesi. Questo esemplare, nello specifico, proviene molto probabilmente dalle alture a ridosso di Nervi: un notevole indice di biodiversità”.

L’impatto non è stato fortunatamente troppo violento e il gufo non sembra avere ferite o lesioni gravi, ma gli aggiramenti sono ancora in corso. Lui però sembra rispondere bene alle cure: “Questo ci fa ben sperare: se così fosse, visto l’impatto col veicolo di cui è stato vittima, sarebbe davvero un gufo molto fortunato – concludono dall’Enpa – I gufi reali, negli anni, sono diminuiti di numero e in quanto predatori all’apice sono tra le specie da proteggere affinché ci sia un buon equilibrio naturale”.

Non è la prima volta che al Cras arriva un gufo reale ferito. Già a ottobre 2023 era stato soccorso a Sestri Levante un esemplare con un’ala rotta, che aveva dovuto trascorrere diverse settimane in degenza a Campomorone.