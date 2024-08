Guasto al depuratore di Quinto: una grande quantità di liquami finisce in mare

Genova. Un grosso guasto sta interessando questo pomeriggio il depuratore di Quinto nel levante di Genova. Una grande quantità di liquami si sta disperdendo in mare.

Sul posto la capitaneria di porto con una motovedetta, l’Arpal e la polizia ambientale. Al lavoro anche i tecnici di Iren che stanno cercando di capire l’origine del guasto.

Secondo quanto appreso lo sversamento sarebber causato dalla rottura della condotta principale del depuratore.

Al momento Arpal sta eseguendo campionamenti dell’acqua del mare su sei punti (tre punti a Ponente – Capo San Rocco, Via Quarto, Depuratore di Quinto – e tre punti a Levante – Divisione Acqui, Via Gianelli e Via Flecchia). I risultati sono attesi per la giornata di domani.