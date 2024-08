Guasto al depuratore di Quinto: scatta il divieto di balneazione

Genova. Dopo il grosso guasto al depuratore di Quinto e sulla base degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal, il sindaco di Genova ha disposto il divieto di balneazione nei seguenti punti:

Capo San Rocco: da Via Capo San Rocco ai civici 8 – 10 di Via Quarto – lunghezza metri 547

Via Quarto: dai civici 8 – 10 di Via Quarto a m. 50 ad est del civico 14 di Via Quarto – lunghezza metri 294

Depuratore Quinto: da m. 50 ad est del civico 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto – lunghezza metri 566

Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui – lunghezza metri 575

Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civico 25 di Via Gianelli – lunghezza metri 618

Via Flecchia: da lato Ovest del civico 25 di Via Gianelli a Via Flecchia – lunghezza metri 699