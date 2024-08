Moria di patelle e lumache a Quinto e Nervi: è allarme inquinamento dopo lo sversamento dal depuratore

Genova. Manciate di patelle morte e tanti gusci di lumache di mare trovate tra gli scogli vicino tra Quinto e Nervi. Questa la testimonianza documentata con una foto e condivisa sui social lo scorso 30 luglio: un fatto che inizialmente ha suscitato poco clamore ma che oggi, con le notizie arrivate a seguito dallo sversamento di liquami provenienti dal depuratore proprio di Quinto, prende tutto un altro valore, lanciando ombre sulle conseguenza di questo incidente.

Incidente che, come si è scoperto solo successivamente, nei fatti è arrivato dopo una serie di anomalie che si sarebbero verificate a partire dal 27 luglio, vale a dire quattro giorni prima dello sversamento e tre giorni prima del ritrovamento dei tanti molluschi morti sul litorale di Quinto. Secondo quanto poi emerso dalla procura, come anche riportato dal Secolo XIX, dopo i flussi anomali, il 29 luglio si sarebbero verificati i primi sversamenti in mare.

Una cronologia degli eventi, emersa solamente dopo la “esplosione” dei fanghi in mare, che potrebbe essere coerente e quindi aprire un nuovo ventaglio di ipotesi e di dubbi. Al momento non ci sono conferme che la moria di molluschi sia in qualche modo collegata a questi guasti, ma le tempistiche ci sono tutte, tanto che ad oggi non si può escludere, fino a prova contraria, che i due fatti siano di fatto collegati. Anche perché, se è vero che la temperatura del mare è anomala, ad oggi non sono arrivate notizi simili da altre parti del litorale genovese. Ed è per questo che tra i residenti della zona e i tanti frequentatori delle spiagge urbane del quartiere (e non solo) è scattato l’allarme inquinamento.

La procura pronta ad aprire un fascicolo

La Procura di Genova è in attesa della prima relazione da parte di Arpal e Guardia Costiera e degli stessi tecnici di Iren e aprirà subito dopo un fascicolo per reati ambientali. Secondo quanto appreso da Iren il 27 luglio era già stato attivato il by pass parziale (comunicato al Comune di Genova) a seguito di un primo flusso anomalo di fluidi.