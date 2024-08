Gozzo si arena sulla spiaggia di Riva Trigoso: il recupero dei vigili del fuoco

Genova. Singolare intervento ieri pomeriggio per i vigili del fuoco, chiamati per mettere in sicurezza (e in salvo) un gozzo a vale arenatosi sulla spiaggia di Riva Trigoso.

Inizialmente gli stessi proprietari hanno provato a recuperare l’imbarcazione senza esito, arrivando quindi a chiamare i vigili del fuoco di Chiavari che in pochi minuti hanno poi risolto la situazione.

Con un escavatore, infatti, e dopo aver imbragato il gozzo, i pompieri hanno portato a riva il grosso gozzo, evitando in questo modo il pericolo di fuoriuscite di gasolio.