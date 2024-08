Arrivata a Genova dopo 31 ore di navigazione la Gnv Majestic, a bordo 1.100 passeggeri

Genova. È infine arrivata in porto a Genova, dopo oltre 30 ore di navigazione, la motonave Majestic della compagnia di navigazione Gnv.

La Majestic era partita da Barcellona con la previsione di attraccare lunedì mattina alle 7, ma a causa dell’avaria a uno dei motori è arrivata a Genova soltanto alle 13 di martedì, dopo 31 ore di navigazione.

La motonave, che trasportava oltre 1.100 passeggeri, ha compiuto il viaggio navigando a 11 nodi di velocità (20 km/h) contro i 20 di crociera. Terminate le operazioni di sbarco è stata trasferita in cantiere per la riparazione, programmata fin da subito con il coinvolgimento delle ditte specializzate.

La compagnia ha fatto sapere che i passeggeri saranno rimborsati: “La nave è impiegata nei collegamenti con il Marocco, che hanno peraltro registrato un tasso di puntualità pari al 97% nel corso di questa stagione”, ha aggiunto.

Si tratta del secondo intoppo registrato in questo agosto non proprio fortunato per Gnv: soltanto la settimana scorsa era scoppiata la polemica a causa del viaggio da incubo senza aria condizionata compiuto dalla Gnv Sirio tra Olbia e Genova, con veementi proteste da parte dei passeggeri stremati dal caldo.