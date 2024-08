Genova. Torna libero dopo 86 giorni di arresti domiciliari l’ormai ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La conferma ufficiale è arrivata dall’avvocato Stefano Savi, dopo il via libera da parte della gip Paola Faggioni, secondo cui “con la chiusura delle indagini e le dimissioni sono grandemente scemati i motivi che giustificavano la custodia cautelare”.

“Aspettavamo questo provvedimento, l’attesa delle ultime ore è stata ovviamente più intensa, ma è un momento letteralmente di liberazione”, ha detto il legale. Toti, con la notifica della decisione della gip, può dunque uscire dalla villetta di Ameglia dove si trova dal 7 maggio scorso, giorno in cui l’inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria è deflagrata.

Giovanni Toti è “libero senza restrizioni, ora può fare tutto ciò che vuole”

“È libero senza restrizioni – ha sottolineato Savi all’uscita da palazzo di giustizia, giovedì mattina – L’ho sentito e ha accolto la notizia con soddisfazione, sta aspettando la notifica e riprenderà così la sua vita ordinaria da uomo libero, deciderà lui cosa fare nelle prossime ore”.

La gip non ha dunque disposto alcun vincolo, e la misura cautelare è stata interamente revocata. Toti, ha confermato Savi, può dunque tornare a esercitare un ruolo politico (e non amministrativo) “come chiunque altro, è un uomo libero che può agire e fare ciò che crede come tutti noi. Non sussiste alcun paletto”.

Attesa per la decisione sul giudizio immediato

La nuova fase che si apre per l’ex presidente della Regione è adesso di natura preparatoria in vista di un eventuale processo. Come noto la procura ha chiesto il giudizio immediato per Toti e gli altri due indagati nell’inchiesta, Aldo Spinelli (che sta ancora attendendo il responso sulla revoca dei domiciliari) e Paolo Signorini.

“Dovremo organizzarci per un eventuale processo – ha confermato Savi, che non andrà ad Ameglia oggi – il primo impegno riguarda le intercettazioni, dobbiamo capire quali verranno depositate e se ve ne siano altre lasciate fuori che potrebbero esserci utili”. Nuovamente smentita l’ipotesi di richiesta di riti alternativi, ovvero il patteggiamento o il rito abbreviato: “Per quanto ci riguarda non sono ipotesi praticabili, ma aspettiamo a vedere come si muove la procura”.