Giallo in centro storico: ragazza di 29 anni trovata morta in casa

Genova. Una ragazza di 29 anni è stata trovata morta ieri sera in un appartamento del centro storico di Genova in piazza dei Fregoso. A trovare il corpo della giovane sono stati i vigili del fuoco dopo che la sorella aveva lanciato l’allarme perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto.

Il cadavere della ragazza è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Era distesa sul letto e l’appartamento è apparso in ordine. Non ci sarebbero neppure segni di effrazione: la porta dell’appartamento era regolarmente chiusa.

La giovane , S.D.O. originaria di Rieti, viveva da tempo a Genova. Sul corpo non ci sarebbero lesioni evidenti ma, viste le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere, sarà necessaria l’autopsia che sarà disposta nelle prossime ore dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà a stabilire la causa della morte. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, dal malore improvviso al suicidio o ancora all’overdose.

Secondo un testimone infatti la ragazza avrebbe fatto uso di droghe, ma in casa non è stato trovato nulla, Un’altra ipotesi è quindi che la giovane possa aver consumato sostanze stupefacenti con qualcuno che poi è fuggito tirandosi dietro la porta. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.