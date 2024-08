Genova. “Stiamo vivendo come nomadi, da una pensione all’altra, so che ci troviamo nella cella di una prigione a pane e acqua ma il fatto è che non abbiamo la libertà di tornare a casa, ed è qualcosa che non auguro a nessuno”. A parlare è Diana Luvini, genovese bloccata sull’isola di Madeira insieme a marito e figlio di 12 anni e a un’altra famiglia di amici, madre, padre e figlia della stessa età del ragazzino.

La loro vicenda nelle ultime ore è diventata anche un caso politico, Italia Viva ha sollecitato l’Ambasciata italiana e dunque il governo a fare qualcosa per supportare i genovesi e gli altri italiani – e non solo – che dal 18 agosto si trovano nell’impossibilità di imbarcarsi su un volo per il continente. A Madeira, dopo Ferragosto si è verificato un mix esplosivo per i trasporti: un forte maltempo seguito a tre giorni di sciopero degli aerei, il tutto in un periodo di altissima stagione.

Madeira, maltempo e sciopero: la tempesta perfetta

Risultato: voli al completo e in overbooking, e chi avrebbe dovuto partire, come la famiglia di Diana Luvini, il 18 agosto, si è trovato con la partenza cancellata, in trappola. Easyjet, la compagnia con cui avevano viaggiato i genovesi, ha proposto loro un rientro il 27 agosto, su Lisbona, con però il trasferimento in Italia in autonomia. Lo stesso problema è stato riscontrato da altri italiani che hanno viaggiato con altre compagnie come Tap, Ryanair o Wizzair.

“Abbiamo dovuto prolungare forzosamente le nostre vacanze di oltre una settimana, a nostre spese e con tutte le difficoltà del caso, a partire da quelle lavorative, mio marito ieri avrebbe avuto degli appuntamenti di lavoro importanti – racconta Luvini – inoltre abbiamo speso a oggi 5300 euro tra auto affittata e alberghi trovati qua e là, a cifre da alta stagione, senza contare i soldi spesi per il cibo”.

La genovese bloccata a Madeira: “Ci aspettavamo aiuti più concreti”

Dopo diversi giorni di oblio, ma anche di appelli lanciati attraverso i media, qualcosa si è mosso: “Siamo stati ricontattati da Easyjet che ci ha trovato un volo per il 25 agosto, dopodomani, questa volta su Porto e poi con trasferimento a Milano alla sera successiva, arriveremo a casa all’indomani ma almeno la compagnia si è offerta di trovarci una sistemazione a Porto”.

Anche l’Ambasciata si è fatta sentire, anche se non con grandi risultati. “Siamo stati inseriti in un gruppo whatsapp che riunisce tutti gli italiani che al momento si trovano in una situazione come la nostra – spiega ancora Diana Luvini – ma l’utilità è solo quella di comunicare se riusciamo a tornare a casa in modo che la Farnesina possa depennarci dalla lista dei bloccati”.

“Non siamo in prigione ma non siamo liberi di tornare”

La vicenda dei genovesi “obbligati” a restare in vacanza, peraltro in uno dei posti più affascinanti del mondo, ha smosso l’opinione pubblica. C’è chi empatizza, magari perché si è trovato ad affrontare in passato gli stessi problemi, ma sono in tanti a pensare che, tutto sommato, la sfortunata comitiva non sia così sfortunata: “C’è sempre chi critica ma sinceramente non mi sento toccata – dice Luvini – certo non siamo in prigione e possiamo muoverci sull’isola a nostro piacimento ma non abbiamo la libertà di partire e di tornare a casa, è una sensazione che non auguro, oltre al fatto che siamo con due adolescenti che non stanno vivendo bene questo momento di incertezza, stiamo vivendo come dei nomadi tra una pensione e l’altra, le ultime notte le abbiamo trascorsi in un rustico isolato da tutto”.

Se qualcuno se lo fosse chiesto, i genovesi non avevano, fino a oggi, alcuna alternativa al volo del 27 agosto (e comunque a questo punto, partendo il 25, arriveranno soltanto un giorno prima della ipotesi iniziale).

“Non ci hanno mai proposto altre partenze, anche separando il gruppo, evidentemente i voli erano tutti al completo fino a quella data”. E per quanto riguarda le spese sostenute durante la vacanza forzata? “Easyjet a parole ci ha assicurato che saremo rimborsati di tutte le spese certificate da scontrini e fatture e legate al disagio del volo cancellato ma finché non vedrò i soldi sul conto non canterò vittoria”.

Volo cancellato, il rebus dei rimborsi

Fa bene Diana Luvini a nutrire qualche dubbio. La situazione che si è venuta a creare a Madeira è straordinaria ma, in linea teorica, la compagnia aerea è tenuta soltanto a portare a destinazione il passeggero non a rimborsare le altre spese sostenute. La cancellazione non è legata a una colpa di Easyjet ma a problematiche esterne (meteo, scioperi).

Lo spiegano bene alcuni articoli di The Flight Club, sito dedicato al mondo dei frequent flyer edito dalla stessa società di Genova24. La compagnia, in questo caso Easyjet, può ovviamente decidere di rimborsare, anche per ragioni di marketing – visto che il caso Madeira ha avuto una portata mediatica internazionale con centinaia di voli cancellati in pochi giorni – ma che lo faccia è un altro discorso.

Il rimborso aprirebbe un pesantissimo precedente per i disagi legati a cause meteo. Il consiglio degli esperti è quello di dotarsi di assicurazioni di viaggio, come quelle che si possono ottenere attraverso le carte di credito, specialmente se si sceglie di spostarsi con vettori per di più low cost e su mete difficilmente accessibili come Madeira in un periodo che, come agosto, comporta dei rischi.