A Genova tre giorni di bollino giallo per caldo: temperature percepite fino a 35 gradi

Genova. Continua l’ondata di calore su Genova. Il ministero della Salute ha confermato il bollino giallo per oggi, mercoledì e giovedì sul capoluogo ligure. Si prevedono temperature massime percepite fino a 35 gradi.

Il bollino giallo rappresenta la fase di “pre-allerta dei servizi sanitari e sociali” che precede il secondo livello, quello che individua “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione sensibile”.

Tra le città italiane Genova è tra quelle meno coinvolte dall’afa. Giovedì si prevede bollino rosso a Roma e Perugia. D’altro canto a Milano non si segnala alcuna ondata di calore nemmeno per i prossimi giorni, e così pure a Torino, Venezia e Cagliari.

Per oggi gli esperti di Limet prevedono cielo prevalentemente sereno o velato, con qualche nube in più, ma comunque rada, nell’interno del centro-ponente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con formazione di fenomeni convettivi Specialmente su Alpi Liguri, Bormida e Valli Aveto/Trebbia. In nuovo miglioramento dalla serata. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interno tra 14 e 34. Ancora disagio fisiologico da caldo. Condizioni stazionarie nei prossimi giorni.