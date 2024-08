Genoa, venerdì alle 15 al via la prevendita per la partita con l’Hellas Verona

Genova. Genoa – Verona prevendita al via venerdì 23 agosto alle ore 15 per la partita in programma domenica 1 settembre alle 18:30. È possibile acquistare liberamente fino a un massimo di 4 tagliandi senza necessità di tessere del tifoso Dna Genoa anche sul canale online.

Ai residenti nella regione Veneto è consentito l’acquisto esclusivamente di titoli di accesso del settore Ospiti con obbligo di fidelity card.

La vendita online è disponibile su genoacfc.vivaticket.it

Altri canali: Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova; Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari; Ricevitorie Vivaticket.

Prezzi base (Under 16)

Distinti centrali: € 100 (50)

Distinti laterali: € 70 (35)

Gradinata laterale € 25 (10)

Gradinata Zena: € 35 (15)

Tribuna inferiore: € 140 (70)

Settore Ospiti: € 35 (obbligo fidelity card; dalle h.15 del 23/08)

Rivendita del posto per abbonati: genoacfc.vivaticket.it dalle ore 15 del 23/08