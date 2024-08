Coppa Italia: il Genoa supera la Reggiana grazie a Messias, 1-0 al Ferraris

Genova. Una miriade di occasioni create, una sola rete, di Messias al 65′. Quanto basta per passare il turno evitando la lotteria dei rigori (quest’anno niente supplementari sino alle semifinali in Coppa Italia). Il Genoa supera la Reggiana di misura in una serata caldissima. Tantissime le occasioni create dai rossoblù soprattutto nel primo tempo, ma le conclusioni o erano poco angolate e potenti o hanno trovato l’opposizione del giovanissimo Motta (classe 2005, scuola Juventus), all’esordio.

Ci pensa Malinovskyi, subentrato nella ripresa al posto di Badelj, a mettere davanti alla porta Messias con un assist geniale quando tutti attendevano il tiro in porta. Scavetto del numero dieci e nulla da fare per l’estremo difensore della Reggiana. Il Genoa però non la chiude e rischia all’ultimo concedendo due palle gol prima a Vergara, che impatta su Leali, ben piazzato sul primo palo e poi a Vido, con Leali straordinario nel tuffarsi e dire di no al colpo di testa. Gilardino finisce con la linea verde inserendo due 2006 nel finale:

92′ Esce Messias per Fini

91′ Occasione Genoa! Sul corner è il Grifone a uscire, Messias porta palla e serve Ekhator: gran tiro e Motta ancora una volta vola e nega il gol al giovane attaccante

90′ Miracolo di Leali che salva il risultato sul colpo di testa di Viti tuffandosi alla propria destra

88′ Ammonizione per De Winter, che si spende un giallo su Gondo che stava andando via

86′ Reggiana vicina al gol con Vergara che ruba il tempo a De Winter, entra in area, ma trova Leali sul primo palo. Sul rovesciamento di fronte è proprio Ekhator ad aprire per Zanoli, ma il cross è lungo per tutti

84′ Nel Genoa esce Vitinha per Ekhator. Primi minuti per il 2006

80′ Genoa che si fa sorprendere centralmente dopo un tacco di Gondo che libera il neoentrato Vido. Il numero dieci arriva alla lunetta e tira una ciabattata graziando Leali. C’è stanchezza da entrambe le parti, adesso

77′ Nella Reggiana escono Fiamozzi per Vido e Cavallini per Urso

70′ Si riprende a giocar dopo la sosta per bere

65′ Gol del Genoa! Malinovskyi dipinge un assist al bacio per Messias dal limite dell’area invece che cercare il tiro e il numero 10 con uno scavetto di sinistro fa fuori Motta in uscita

63′ Corner per la Reggiana, che sfrutta una deviazione di De Winter su Gondo

62′ Nella Reggiana fuori Sersanti per Libutti

61′ Nel Genoa fuori Badelj per Malinoskyi e Sabelli per Zanoli

60′ Ancora un tiro di Messias dal limite, ma l’impatto col pallone non è buono ed esce un rasoterra debole facile preda di Motta

57′ Corner guadagnato dal Genoa, ancora Messias prova il tiro col sinistro, ma trova la deviazione di un avversario. Sugli sviluppi la difesa respinge di testa e il Genoa riparte addirittura da Leali

56′ Ci prova Vergara dalla distanza, Leali respinge coi pugni

55′ Nella Reggiana entrano Reinhart e Okwonkwo per Cigarini e Maggio

52′ Occasione Genoa! Scambio in campo aperto tra Vitinha e Messias, con quest’ultimo che si libera con eleganza di due avversari e prova il destro che però esce troppo debole e centrale

50′ Martin atterrato nei pressi dell’area di rigore, punizione da buona posizione per il Genoa. Batte lo stesso Martin, ma colpisce la barriera

49′ Cross di Sabelli sul secondo palo, colpo di testa di Vitinha, facile presa per Motta

48′ Ammonizione per Rozzio che ha atterrato da dietro Sabelli

46′ Si riparte con subito un’altra paratona di Motta su Vitinha che si è trovato lo spazio per il tiro col destro.

Primo tempo che termina 0-0 al Ferraris tra Genoa e Reggiana per i trentaduesimi di Coppa Italia. Risultato bugiardo, vista la grande quantità di occasioni create dal Grifone che però non ha trovato la zampata decisiva anche grazie al portiere avversario, Motta, classe 2005. Un possesso palla del 63% per i rossoblù e 17 tiri totali, di cui 6 in porta, con un 87% di precisione nei passaggi. Queste le statistiche del Genoa di Gilardino che però deve provarci con la stessa convinzione nella ripresa se non vuole andare direttamente ai rigori.



45′ Due minuti di recupero e angolo guadagnato dal Genoa grazie a un rimpallo su Rozzio. Sull’angolo Motta esce coi pugni

44′ Ancora Reggiana con Maggio che prova un destro a giro, completamente fuori misura

42′ La Reggiana si affaccia in area di rigore, ma Vogliacco è attento e in scivolata toglie il pallone all’avversario mettendo in fallo laterale. Dopo la battuta la Reggiana guadagna un corner per una deviazione su un tiro dalla distanza. Nulla di fatto sull’angolo. Leali si butta sul pallone vagante in area piccola

41′ Cross di Messias dalla destra, Thorsby stoppa e ci prova col destro: palla alta sopra la traversa

39′ Ancora un’occasione per il Genoa, stavolta tocca a Thorsby che stoppa di petto spalle alla porta e tira al volo di sinistro: palla bloccata da Motta

38′ Cross basso di Sabelli per Vitinha che prova l’intervento in scivolata nel cuore dell’area di rigore ma non arriva per un soffio al pallone

37′ Thorsby per Vitinha che fa sponda per Frendrup in area di rigore: tiro troppo debole per impensierire Motta

29′ Ancora un tiro del Genoa, ma stavolta Messias col sinistro non centra la porta dal limite dell’area

28′ Occasione Genoa! Cross di Sabelli, tiro al volo di Martin e deviazione di Rozzio che per poco non fa autorete. Palla in corner. Sugli sviluppi e la battuta dello stesso Martin, colpo di testa di De Winter e difesa della Reggiana che libera l’area di rigore

23′ Pausa per permettere ai giocatori di rinfrescarsi e bere

17′ Fioccano le occasioni per il Genoa: cross di Vitinha e colpo di testa di Bani da posizione ghiottissima ma col corpo un po’ arretrato. Palla sopra la traversa, con De Winter meglio piazzato alle spalle del compagno

16′ Vitinha! Sull’angolo tiro al volo del portoghese e anche in questo caso Motta respinge. Altro corner per il Genoa.

16′ Ancora una grande occasione per il Genoa! L’arbitro lascia il vantaggio dopo un fallo su Thorsby (sarà ammonito Vergara) e Martin impegna ancora una volta Motta con tiro velenosissimo da posizione defilata. Corner per il Grifo.

10′ Primo cartellino giallo della stagione: è per Badelj, autore di un fallo

9′ Altra occasione Genoa! Sabelli conquista il pallone per due volte e serve Messias che esplode il tiro dalla distanza con Motta che vola e mette in corner. Sugli sviluppi il Genoa cerca ancora Thorsby, ma stavolta il norvegese non arriva bene a impattare sul pallone.

6′ Occasione Genoa! Badelj apre meravigliosamente per Martin, cross in mezzo, colpo di testa di Thorsby e rimbalzo su Frendrup davanti a Motta che riesce a bloccare a terra

3′ Subito Genoa in attacco, discesa di Vitinha, appoggio per Sabelli e cross in mezzo per Thorsby, colpo di testa troppo largo. L’azione prosegue e la Reggiana arriva dalle parti di Leali, che respinge coi piedi

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo.

Tutto pronto al Ferraris per la partita di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana, valida per i trentaduesimi di finale. Bel colpo d’occhio nonostante sia il 9 agosto, con la Nord piena, la Sud quasi e i distinti comunque gremiti.

Fa molto caldo al Ferraris, con l’afa che si fa sentire nonostante l’orario serale. Il clima è amichevole per il gemellaggio che lega le due tifoserie. Gilardino si affida ai fedelissimi e risparmia Malinovskyi e Vasquez. Vitinha e Messias schierati dal primo minuto. Tanti giovani in panchina.

Genoa: Leali, Vogliacco, Bani, De Winter, Sabelli (61′ Zanoli), Frendrup, Badelj (61′ Malinovskyi), Thorsby, Martin, Messias (92′ Fini), Vitinha (85′ Ekhator).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Vasquez, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos.

Reggiana: Motta, Rozzio, Sersanti (62′ Libutti), Cigarini (55′ Reinhart), Gondo, Meroni, Fiamozzi (77′ Vido), Ignacchiti, Maggio (55′ Okwonkwo), Vergara, Cavallini (77′ Urso).

Allenatore: Viali

A disposizione: Donelli, Sposito, Stramaccioni.

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Badelj, De Winter (G); Vergara, Rozzio (R)