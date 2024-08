Genoa, per Bani e Zanoli infortuni lievi ma salteranno il Verona

Genova. Si avvicina la partita casalinga con il Verona per il Genoa, in programma domenica alle 18.30. Ieri la ripresa degli allenamenti al Signorini e il punto della situazione per gli infortunati. Per Bani e Zanoli i problemi muscolari non sono eccessivamente gravi e la sosta per la Nazionale capita a fagiolo per un recupero senza saltare troppe partite: Bani dovrebbe perdere solo la partita di domenica per un fastidio al quadricipite sinistro, mentre il flessore di Zanoli potrebbe far tardare il rientro con una giornata di ritardo. Ulteriori valutazioni verranno fatte tra una decina di giorni.

Restano sempre indisponibili Matturro (lussazione alla spalla), Ankeye (infezione) e Norton-Cuffy (problema ad un piede).

Intanto le convocazioni per le gare di Nations League hanno dato una buona notizia per Frendrup (Danimarca) e Malinovskyi (Ucraina). Per il centrocampista danese la chiamata era nell’aria dopo che agli Europei era stato privilegiato il blocco storico di giocatori. Alla luce di quanto si è visto in queste prime due giornate è lui il vero fulcro del Genoa tutto grinta e compattezza di Gilardino.

Oggi intanto verranno designati gli arbitri. Volano le prevendite: dopo la Gradinata Zena, in via di esaurimento i posti in Gradinata Laterale. Ne rimangono poche centinaia. Tagliandi anche online per Distinti e Tribuna senza tessere Dna Genoa. In corso la prevendita per il settore ospiti.