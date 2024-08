Genoa, la campagna abbonamenti da record si chiude a 28.093 tessere

Genova. Che fosse record storico l’avevano annunciato già ieri mattina. Poi, in tarda serata, ecco il numero ufficiale di abbonati del Genoa per la stagione 2024-2025: 28.093. Come l’anno scorso, con l’evidente richiamo alla proprietà (27.777) il numero non sembra casuale, con tre dei quattro numeri che compongono la data di fondazione del Grifone. Una ‘chicca’ che evidenzia quanto studio ci sia anche da questo punto di vista a livello comunicativo.

Sarà sempre più difficile trovare un biglietto per le partite, visto che la capienza del Ferraris è di 33.205 posti, di cui 2.067 dedicati al settore ospiti. 113 sono i posti per i disabili, per cui i posti effettivi sono 31.025. Il Genoa si candida nuovamente per il vertice della classifica per occupazione posti. La scorsa stagione era finita così: quarti per occupazione dei posti comprendendo il settore ospiti che ha abbassato la quota di riempimento, quinti per abbonati e sesti per seguito (1.631 a incontro) nelle trasferte contando solo i dati dei settori ospiti. Settimi nella classifica delle presenze generali tra abbonati e paganti (31.934), e nella Top 10 degli ascolti tv, nelle rilevazioni dei principali licenziatari sul territorio nazionale.

Tutto ciò riporta di prepotenza l’attenzione sulla questione stadio, con una tribuna stampa al momento decisamente sovradimensionata (ma giustificata per l’adeguamento agli standard internazionali) che ha ridotto la capienza di circa tremila posti vista la cancellazione della tribuna superiore.

Intanto questa mattina il team è in partenza per l’amichevole con il Brescia di Maran in programma oggi alle 20:30.