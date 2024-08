Genoa – Inter 2-2, il Grifone c’è e agguanta il pareggio nel recupero

Genova. Un pareggio strappato con grande cuore dal Genoa contro l’Inter campione d’Italia. Finisce 2-2 al Ferraris. Di Vogliacco e Thuram i gol nel primo tempo, poi il raddoppio dello stesso Thuram nella ripresa sul filo del fuorigioco e il 2-2 agguantato da Messias che ha sì sbagliato un calcio di rigore, ma è stato lesto nel raggiungere il pallone respinto da Gollini per il tap-in vincente. Nel primo tempo il Genoa ha approfittato di un errore di Sommer (non impeccabile nel corso della partita) con Vogliacco pronto di piede sulla traversa di Bani (20′). La squadra di Gilardino non si è comunque scomposta nonostante il pareggio di Thuram al 30′ con un colpo di testa preciso nell’angolino alla destra di Gollini. La gara si è accesa: un calcio di rigore tolto all’Inter con il Var e Gollini e Badelj a mettere due pezze fondamentali su Lautaro Martinez e Dimarco, dopo una sanguinosa palla persa da Martin a pochi passi dalla porta. La seconda frazione di gioco è stata molto intensa anche sotto il piano nervoso. Ancora Thuram supera Gollini all’84’ con un pallonetto su assist di Frattesi. L’arbitro annulla per fuorigioco e, dopo il controllo var, assegna la rete del vantaggio. Sembra tutto finito, ma il Genoa non muore mai. Per i rossoblù un’occasione importante con Vitinha insieme a Messias in un 2 vs 2 verso la porta: il giocatore portoghese prova a servire il compagno, calibrando male il passaggio che poteva valere davvero una ghiottissima occasione. In pieno recupero si decide l’incontro: Bisseck tocca la palla di mano in area, è rigore dopo il check del Var. Messias dagli undici metri batte male il rigore e Sommer respinge coi piedi, ma lo stesso numero 10 ribatte in rete: il Ferraris esplode di gioia: è 2-2. Un grande punto in vista della trasferta di Monza di sabato prossimo. Esultano i tifosi genoani con la squadra a fine partita: una vera bolgia.

97′ Nella battuta palla ancora al Genoa che subisce anche un fallo

96′ Show di Vitinha che supera tre avversari anche con tunnel e viene atterrato. Batte lui il calcio piazzato e trova un corner

95′ Sul dischetto Messias si fa parare il tiro coi piedi da Sommer, ma è lesto a ribadire in rete! Pareggio del Genoa!

94′ L’arbitro va a vederlo e fischia il calcio di rigore!

92′ Tiro di Vitinha respinto da Bastoni, calcio d’angolo. Il Genoa reclama per un tocco di mano di Bisseck poco prima

90′ Scontro in area tra Thorsby e Bissek, il numero due del Genoa aveva comunque colpito di testa, ma non inquadrando la porta

90′ Sei minuti di recupero

87′ Gollini a valanga su Asllani: palla in corner

86′ Gilardino gioca la carta Ekhator per Badelj

85′ Nell’Inter dentro Asllani per Lautaro

84′ Dopo un silent check l’arbitro convalida. Per Thuram è una doppietta. Inter ora in vantaggio per 1-2

83′ Altra rete annullata all’Inter per fuorigioco a Thuram su assist di Frattesi: il numero 9 si era inserito in area e aveva scavalcato Gollini con un pallonetto

81′ Ripartenza del Genoa che si conclude con un destro a giro di Vitinha che non inquadra lo specchio della porta dall’area di rigore

80′ Tentativo di Messias su assist di Badelj, che aveva riconquistato palla a centrocampo. Sommer para a terra

80′ Sabelli troppo precipitoso spara altissimo al volo

75′ Nell’Inter escono Calhanoglu per Augusto e Dimarco per Taremi

74′ La punizione di Dimarco è respinta da Vitinha in barriera, poi l’Inter guadagna un corner che si risolve in un nulla di fatto

73′ Punizione da posizione pericolosa in favore dell’Inter per un presunto fallo di mano di Thorsby

71′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Malinovskyi per Thorsby e Zanoli per Sabelli

70′ Cooling break, fa ancora molto caldo

68′ Cross di Dumfries che attraversa tutta l’area di rigore fino a Dimarco, che tenta la conclusione col piede sparando altissimo

66′ Doppio cambio nell’Inter: fuori Mkhitaryan per Frattesi e Darmian per Dumfries

65′ Calcio piazzato di Martin morbido per De Winter, la difesa dell’Inter libera di testa dove c’è Malinovskyi che tenta il sinistro al volo: palla fuori

63′ Ammonizione per Gollini, reo di aver ritardato la rimessa dal fondo

63′ Sugli sviluppi palla di Bastoni per Barella che prova il tiro dal limite: alto.

63′ Erroraccio di Sommer in disimpegno, palla tra i piedi di Frendrup che calcia in porta debolmente, consentendo al portiere dell’Inter di riconquistare il pallone

60′ Primo cambio per il Genoa: fuori Vogliacco per Vasquez

59′ Da un fallo laterale in cui il Genoa non si è posizionato bene scaturisce una palla gol per l’Inter con Thuram ancora a tu per tu con Gollini, bravo a respingere. Nell’azione qualche problema per Vogliacco

53′ Nella Nord viene esposto uno striscione in ricordo della tragedia del Ponte Morandi: “14-08-18 Genova ricorda e non perdona 14-08-24”

52′ Annullato gol a Dimarco per fuorigioco. Era Darmian, autore dell’assist, a essere partito davanti a tutti. Inzaghi protesta e viene ammonito

51′ Sul rovesciamento di fronte uscita non perfetta di Gollini, ne approfitta Barella che però è murato dalla difesa rossoblù

50′ Occasione Genoa: Badelj col sinistro non trova la porta dal cuore dell’area di rigore dopo una sponda di Frendrup e un tocco di Messias

46′ Si riparte senza cambi. Palla all’Inter

Si concludono i primi 45 minuti della stagione per il Genoa. In uno stadio stracolmo di gente è il Genoa a passare il vantaggio grazie alla rete di Vogliacco: un tap in sulla ribattuta sugli sviluppi di un calcio di punizione. I rossoblù prendono così coraggio nel muovere maggiormente la palla. Il pareggio dei nerazzurri arriva con il colpo di testa di Thuram, probabilmente nel momento migliore del Genoa. Dopodiché la gara si è accesa: un calcio di rigore tolto all’Inter con il VAR, mentre successivamente ecco Gollini e Badelj a mettere due pezze fondamentali su Lautaro Martinez e Dimarco, scampando il pericolo sulla sanguinosa palla persa da Martin a pochi passi dalla porta. Passati i 4 minuti di recupero tutti negli spogliatoi: 1-1 al Luigi Ferraris.

45′ Quattro minuti di recupero

40′ Clamorosa doppia occasione Inter! Con prima Gollini su Lautaro e poi Badelj di testa su tiro di Dimarco che dicono di no ai nerazzurri. L’azione è scaturita da un disimpegno errato della difesa

38′ Feliciani annulla il calcio di rigore! Badelj ha toccato prima il pallone

36′ Calcio di rigore per l’Inter: Thuram finisce a terra su intervento di Badelj e per l’arbitro Feliciani non ci sono dubbi. Viene però richiamato dal var e va a rivedere l’azione

31′ Ancora Inter con Thuram che brucia De Winter e va al tiro. Gollini respinge corto e si getta sul pallone prima che arrivino altre maglie bianche

30′ Pareggio di Thuram, colpo di testa dal centro dell’area di rigore su cross di Barella che non lascia scampo a Gollini. Palla nell’angolino alla destra del portiere. Esultanza sotto la Nord che si infuria. Dimarco va a scusarsi con i tifosi del Genoa

23′ Sosta per rinfrescarsi

20′ Gol del Genoa! Vogliacco è il più lesto a ribadire in rete un colpo di testa di Bani finito sulla traversa su calcio piazzato di Malinovskyi

18′ Occasione Genoa! Lancio dalle retrovie per Vitinha che in area di rigore perde l’attimo per colpire il pallone e anticipare Sommer in uscita. Il portiere conquista la sfera

16′ Primo cartellino giallo per Mkhitaryan che atterra da dietro Badelj in un’azione di ripartenza del Genoa

15′ Chalanoglu ci prova dalla distanza, il tiro termina di poco alla sinistra di Gollini

11′ Primo corner per l’Inter: deviazione di testa di Messias su calcio piazzato di Mkhitaryan

9′ Cross di Bastoni, De Winter libera l’area e mette in fallo laterale

7′ Un errore di Badelj dà il via all’Inter, che arriva al tiro con Thuram, ma Gollini chiude bene la porta. L’azione prosegue ma viene poi fermata per fuorigioco

7′ Anche il Genoa chiude bene le linee di passaggio e l’Inter è costretta ad arretrare per ripartire dalla difesa.

3′ Prime fasi di studio, con il Genoa che fa possesso palla, ma non è facile passare tra le linee della squadra di Inzaghi, che copre tutti gli spazi.

1′ È il Genoa a battere il calcio d’inizio. Attacca verso la Sud in questo primo tempo

Si parte in ritardo di tre minuti per un problema all’impianto di comunicazione del guardalinee sotto i Distinti.

Grande coreografia in Gradinata Nord, un lettore ci manda lo scatto dalla Gradinata Sud

Debutto del campionato Serie A Enilive al Ferraris con Genoa – Inter. Caldo afoso a Marassi per la prima giornata. Nella Nord è tutto pronto per una coreografia che si preannuncia memorabile. Pioggia di fischi all’ingresso degli avverari, che vedono tra le fila l’ex portiere Martinez.

Il Genoa si presenta in campo con Vitinha supportato da Messias, che in quella posizione ha mostrato di far molto bene. A centrocampo Gilardino sceglie la qualità di Malinovskyi, mentre Thorsby parte dalla panchina.

Genoa: Gollini, Vogliacco (60′ Vasquez), Bani, De Winter, Zanoli (71′ Sabelli), Frendrup, Badelj (86′ Ekhator), Malinovskyi (71′ Thorsby), Martin, Messias, Vitinha.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos.

Inter: Sommer. Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian (66′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (75′ C. Augusto), Mkhitaryan (66′ Frattesi), Dimarco (75′ Taremi), Thuram, Lautaro (85′ Asllani).

Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Pavard, Fontanarosa, Taremi.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Ammoniti: Gollini (G); Mkhitaryan, Inzaghi (I)

Spettatori: 33.300 biglietti di cui 2032 ospiti. 28093 abbonati