Genoa-Inter, inizia il campionato: la carica dei 28.093 ma obiettivi ancora da definire

Seria A al primo colpo, una salvezza senza patemi e giocatori di livello valorizzati tanto da arrivare in squadre che giocano in Europa. I risultati sono stati la base del credito che i tifosi del Genoa hanno dato a 777 Partners, materializzatosi con il record di abbonamenti. Ma parte del grande entusiasmo che aveva accompagnato addirittura i giorni dopo la retrocessione del 2022 era determinato dalla promessa di un progetto che puntasse all’Europa, di un cambio rispetto alla gestione Preziosi, quando non si faceva quasi in tempo ad affezionarsi a un giocatore che puntualmente partiva.

Proclami di Europa che si sono sedimentati nella mente dei tifosi e sulla base dei quali si fondano molti giudizi. Pensieri che possono essere cancellati solo da frasi altrettanto chiare sulle prospettive. Ma senza chiarezza comunicativa, è normale che la vendita di Dragusin, Martinez, Retegui e Gudmundsson in due sessioni di mercato alimenti il malumore dei 28.093 abbonati.

Razionalemnte, c’era da aspettarsi le partenze di Gudmundsson e Retegui, ma col passare delle settimane la speranza di tenere almeno uno dei due cresceva. E poco importa del fatto che ci sia Vitinha, mister 27 milioni, visto che l’idea di molti era che fosse un rinforzo ulteriore e non un sostituto. Un senso di disorientamento che si legge tra le pieghe delle conferenze stampa dello stesso Gilardino, quando il tecnico preferisce aspettare il mercato prima di parlare di obiettivi. La piazza però si aspettava, legittimamente, che anche col mercato aperto si potesse abbozzare un traguardo da raggiungere. Gilardino, suo malgrado e con la serietà che lo contraddistingue, ha espresso come linea generale il concetto dei “punti per una salvezza il prima possibile”. Non è così difficile ipotizzare un po’ di delusione anche da parte di Gilardino, rimasto al Grifone nonostante un buon numero di sirene di altri club.

Lo scenario però non è così plumbeo come lo si potrebbe percepire sulla base delle speranze di un Genoa subito pronto a puntare alla qualificazione in Conference League. La rosa del Genoa, anche così, non dovrebbe avere problemi a mantenere la categoria. Tante squadre che ambiscono al centroclassifica firmerebbero all’istante per poter contare su Vitinha, Pinamonti e Messias. Su Frendrup, Malinovskyi e Badelj a centrocampo. Su Martin e Zanoli sugli esterni. Nonché su una linea di difesa che non ha patito la partenza di Dragusin e in cui potrebbe inserirsi molto bene un prospetto interessante come Marcandalli.

In questi 15 giorni, come auspica Gilardino, dovrebbero arrivare ulteriori rinforzi per migliorare la rosa in qualità e profondità. I nomi che circolano ad esempio sono quelli dello juventino Miretti a centrocampo e di Fabio Silva del Wolverhampton per fare da collante, come chiesto da Gilardino, tra attacco e centrocampo.

Oggi contro l’Inter inizia la quarta stagione intera del corso societario americano. L’impressione è che l’esito dipenderà tantissimo da Gilardino e da come amalgamerà la squadra. Lo ha detto anche lui che per “recuperare” i goal persi dalla partenze di Retegui e Gudmundsson non bisognerà basarsi solo sugli attaccanti ma sulla squadra nel complesso.