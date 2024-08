Genoa – Inter al via la prevendita per la prima giornata di campionato

Genova. Aperta dalle 10 di oggi, venerdì 9 agosto, la prevendita dei biglietti per Genoa – Inter, in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato 17 agosto alle 18:30. Con una tessera Dna Genoa è possibile comperare fino a un massimo di 4 tagliandi a testa.

I residenti in Lombardia possono acquistare solo titoli di accesso del settore ospiti, riservati a possessori di fidelity card, disponibili dalle ore 10 di martedì 13 agosto.

La vendita online è sul sito genoacfc.vivaticket.it.

Biglietti in vendita anche nelle ricevitorie Vivaticket, al Ticket Office di via al Porto Antico 4 a Genova e al Genoa Store di via Vittorio Veneto 48 a Chiavari.

Questi i prezzi dell’intero, tra parentesi l’under 16.

Distinti centrali: 120 euro (60); Distinti laterali: 80 euro (40); Gradinata laterale 30 euro (15); Gradinata Zena: 40 euro (20); Tribuna inferiore: 180 euro (90).

Settore ospiti: 35 euro (obbligo fidelity card; dalle h.10 del 13/08)

Rivendita del posto per abbonati: genoacfc.vivaticket.it dalle ore 10 del 09/08