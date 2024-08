Genoa, Gudmundsson-Fiorentina in chiusura: per l’attacco il Grifone punta su Pinamonti

Genova. Gudmundsson a Firenze è una destinazione sempre più vicina. È arrivata anche l’indiscrezione di Fabrizio Romano: il suo passaggio alla Fiorentina è ai dettagli, con visite mediche che sarebbero già state programmate.

Il fantasista islandese è stato uno dei giocatori più importanti all’interno dello scacchiere rossoblù. Con il passare del tempo, le sue prestazioni sono talmemte tanto salite di livello che ha attirato l’interesse di diversi club tra Italia ed estero. E adesso il suo trasferimento a Firenze è in chiusura.

In entrata, invece, il Genoa deve cercare di rimpiazzare il suo ormai ex fantasista e il centravanti Mateo Retegui. Proprio per quest’ultimo ruolo, sempre secondo l’esperto di mercato italiano, il club rossoblù avrebbe praticamente chiuso per il ritorno di Andrea Pinamonti. Lo scorso anno al Sassuolo ha messo a segno 11 reti. Al Grifone sono state 34 le presenze nella stagione 2019-2020, con 7 gol tra campionato e coppa.