Genoa, Gilardino: “I singoli fanno la differenza, ma la squadra è quella che conta più di tutto”

Genova. Dopo il frastuono degli ultimi giorni parla il campo e mette a tacere chi il campionato lo giudica solo sulla carta. Il Genoa non ha cambiato la sua attitudine a restare nella partita pur soffrendo, con la grinta nel non darsi mai per vinto e nell’affrontare a viso aperto chiunque, campioni d’Italia compresi.

Certo, ci sono diverse situazioni da registrare e nuovi acquisti da inserire, ma la stella polare è quella indicata dal suo allenatore. Alberto Gilardino fa di necessità virtù e mostra come il vero asso del Genoa sia il suo collettivo.

“Siamo felici per come è andata la partita nel finale − dice il mister in conferenza stampa − i ragazzi si meritavano il risultato per quanto dato dentro al campo, parlavo con loro di identità e dna, hanno risposto alla grande a livello di atteggiamento. Abbiamo lavorato bene in fase difensiva, tenuto i reparti stretti. Incontravamo una squadra con il tasso qualitativo alto, sapevamo che dovevamo soffrire ma ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo battagliato, abbiamo lavorato e anche quando c’è stata la possibilità di poter creare i presupposti per fare i gol ci siamo stati. Quindi sono contento per quello che hanno dato i ragazzi stasera e ci portiamo a casa questo punto”.

Di sicuro Gilardino aspetta rinforzi, non solo in sostituzione di Gudmundsson: “Quando facciamo partite di questo tipo, con questo tipo di atteggiamento, con questo tipo di determinazione, di concretezza e di voglia di dimostrare, mi fa sicuramente pensare positivo. Per quanto riguarda il mercato è arrivato Andrea Pinamonti che è un giocatore che, secondo me, si inserisce in modo perfetto nelle caratteristiche che la squadra ha bisogno. È normale che andando via Gudmundsson sia io sia la società siamo vigili sul mercato per trovare un giocatore che è difficile da trovare, che possa legare il centrocampo e l’attacco. Quindi si stanno facendo delle valutazioni in questa direzione. C’è la necessità comunque, come avrete visto anche stasera con tanti giovani in panchina, di definire la rosa sicuramente con qualche innesto”.

Gilardino evidenzia che Vitinha ha caratteristiche completamente diverse dal Gudmundsson: “Lui è più una seconda punta pura rispetto ai tre quarti a tutto campo come Gudmundsson. In questo momento abbiamo lui, Pinamonti, Messias che stasera ha fatto una grande partita da attaccante, ma anche lui può ricoprire più ruoli perché può giocare davanti, può giocare in mezzala, può giocare in quinto. Abbiamo Caleb che dovrebbe rientrare in settimana, quindi sicuramente cerchiamo un giocatore con altre caratteristiche”. Uno come Correa? “È normale che Correa sia un giocatore che ha più qualità e caratteristiche simili a Gudmundsson”.

Andati via Retegui e Gudmundsson il Genoa non si è scomposto: “Io credo che la squadra abbia risposto in maniera incredibile sotto il punto di vista dell’agonismo, della personalità, del coraggio che è riuscito a mettere in campo stasera. I ragazzi sono dentro al 100% e i singoli, come ho sempre detto, fanno la differenza, ma la squadra è quella che conta più di tutto. Quindi stasera è stata una prova veramente di grande disponibilità da parte della squadra, di grande voglia di mettersi a disposizione del compagno. È normale che saremmo tutti più felici se il mercato finisse prima della prima partita del campionato, ma credo tutti gli allenatori. Non è una difficoltà, ma è un’abitudine ormai da anni ed è comunque il lavoro quotidiano, il lavoro ogni settimana, questo senso comunque di appartenenza che cerco di dare anche alla squadra e loro recepiscono in maniera perfetta e poi fanno questi tipi di prestazioni”.

Sia Vogliacco sia Messias hanno toccato lo scudetto sul petto, come Gilardino qualche settimana fa: “Sono tutti dentro. Chi è partito dall’inizio, chi è subentrato, chi magari sta giocando meno, però hanno un grande desiderio di dimostrare e quindi questa è una cosa speciale, una cosa che noi dobbiamo portare avanti per tutta la stagione. Dobbiamo avere questo forte attaccamento alla squadra, al compagno, a questa maglia, alla nostra gente, al nostro popolo perché anche stasera sono stati incredibili. Stasera veramente è stato qualcosa di unico. Ci hanno supportato per tutta la gara anche quando eravamo in svantaggio e ci hanno dato veramente una grande mano”.

Sul gol di Vogliacco: “Sono contento per Alessandro, sono contento per tutta la squadra, per l’interpretazione anche sui piazzati, non solo sul gioco aperto e questo è merito comunque del lavoro quotidiano, del lavoro settimanale nelle preparazioni che andiamo a fare contro le squadre avversarie”.