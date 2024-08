Genoa e Sampdoria ai blocchi di partenza: lo stato dell’arte a pochi giorni dall’inizio della stagione

Genova. Ai blocchi di partenza.

Genoa e Sampdoria si preparano ad affrontare il primo impegno stagionale ufficiale, la Coppa Italia, previsto per venerdì (Genoa – Reggiana) e domenica (Sampdoria – Como). Antipasto prima dell’esordio in campionato di metà agosto con i due allenatori, confermatissimi, che hanno un anno in più di esperienza sulle spalle. Aspetto da non sottovalutare. Gli obiettivi dichiarati per Gilardino sono raggiungere la salvezza il prima possibile, poi si vedrà. Certo alzare l’asticella sembra possibile, dipenderà però come si chiuderà il mercato. La Sampdoria non nasconde l’ambizione della promozione.

Genoa, l’affare Gudmundsson agita la piazza

Il Genoa arriva all’appuntamento dopo una prima parte di calciomercato in cui non ci sono stati troppi scossoni, con il solo Martinez unica cessione ‘pesante’ all’Inter, ma negli ultimi giorni la piazza è agitata dall’affaire Gudmundsson.

Com’era accaduto a gennaio è la Fiorentina a essersi fatta avanti e a infastidire maggiormente i tifosi sono le cifre che al momento vengono diffuse dai principali esperti di calciomercato a livello nazionale, come Gianluca Di Marzio: 7 milioni per il prestito oneroso e 18 milioni per l’obbligo di riscatto. La piazza, che è consapevole del fatto che l’islandese non potrà restare in eterno, le ritiene insufficienti.

Da qui ad arrivare a un accordo ce ne vuole ancora. Nulla è stato firmato.

Chissà se nelle valutazioni in corso pesa anche il rinvio a giudizio del giocatore per presunta molestia sessuale. Una spada di damocle che comunque va tenuta in considerazione, anche se dall’Islanda ormai da settimane non trapela nulla.

Proprio il Global Sports Director Joannes Spors di recente a Sky aveva specificato: “Siamo nel mezzo del calciomercato, onestamente per la crescita del Genoa e per quanto detto sulla sostenibilità è importante per noi mantenere i calciatori per farli crescere. Abbiamo venduto Dragusin e Martinez, che sono state ottime operazioni. Gudmundsson e Frendrup sono molto diversi ma molto importanti per noi. Se qualcuno dovesse bussare alla porta noi la apriremmo e ne parleremmo. Sia Gudmundsson che Frendrup interessano a dei club, sappiamo anche il loro valore”. Un messaggio abbastanza chiaro quello del valore dei giocatori, che sembra proprio essere legato sia all’importanza in campo, sia a livello economico.

Di sicuro la valutazione che sta facendo il Genoa non riguarda solo il come Gudmundsson potrebbe uscire a livello economico, ma nell’eventualità di un accordo che soddisfi tutti, chi potrebbe arrivare in entrata a così pochi giorni dall’inizio della stagione. La Società, lo ha dimostrato con le operazioni di Dragusin e Martinez, non svende. Il risanamento del bilancio e la ristrutturazione del debito sono però dei punti fissi della proprietà che, come è stato scritto anche qui su genova24, sta affrontando anche altre problematiche dal punto di vista finanziario a livello globale e una mini-rivoluzione a livello di ruoli e persone. Il Genoa è un asset prezioso.

Per una volta i rossoblù hanno affrontato la preparazione estiva con un gruppo che non è stato smembrato nel frattempo, un vantaggio notevole per Gilardino e qualcosa di raramente sperimentato in casa Genoa. Gudmundsson è stato un giocatore fondamentale per la squadra: è il giocatore che in Europa più ha partecipato con gol o assist alle reti messe a segno dalla propria squadra: il 31,1 % dei 45 gol sono i suoi, percentuale che sale al 40% se si prendono in considerazione anche i 4 assist. Un exploit figlio della libertà tattica che gli ha concesso Gilardino, che ha saputo trovare la chiave giusta per liberare il suo estro.

La conferma di Vitinha è stato il ‘colpo’ in entrata che ha accontentato tifosi e tecnico. Il giocatore è motivatissimo e può veramente dare molto in questo campionato insieme a un Retegui che si è riposato dopo una stagione lunghissima e un po’ tribolata e a un Messias che pare abbia risolto i tanti problemi fisici che ne hanno pregiudicato un po’ la continuità.

Gilardino ha chiesto alcuni innesti: un centrocampista e un esterno, tenuto conto anche dell’indisponibilità temporanea di Matturro e il mercato chiude il 30 agosto.

Matturro, Marcandalli, Ekuban e Ankeye sono al momento gli indisponibili nella rosa attuale, mentre proprio Gudmundsson invece sta recuperando a parte.

Sampdoria, Accardi superstar

Sul fronte blucerchiato il mercato è stato parecchio movimentato, in una situazione oggettivamente complicata. L’arrivo di Pietro Accardi a dirigere il tutto è stato l’acquisto migliore di Matteo Manfredi e le mosse del ceo Raffaele Fiorella e del suo staff nel trovare l’interpretazione migliore del regolamento che blocca il mercato della Sampdoria e ottenere l’esecutività dei contratti, sono state la ciliegina sulla torta.

Tolte le zavorre di ingaggi pesanti e giocatori che non avevano più molto da dire con la maglia blucerchiata (Conti, Verre, Askildsen), Pirlo si trova con Coda e Tutino a disposizione in attacco. I due hanno esperienza e carattere nella migliore accezione possibile. Gente ‘da B’, l’ideale per questo campionato.

L’arrivo dei tre dal Como Bellemo, Ghidotti e Ioannou nell’operazione di cessione di Audero è un altro tassello importante nella costruzione di una rosa che appare a occhio più attrezzata ed equilibrata. Da verificare il destino di Bereszynski: il polacco sarebbe un bel lusso in serie B.

Resta l’incognita portiere, con le voci su Stankovic sempre a rincorrersi ultimamente superate dal nome di Paolo Vismara, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta.

Anche a livello di staff tecnico ci sono stati diversi cambiamenti dopo la caporetto dello scorso anno a livello di problemi fisici e infortuni. Il nuovo responsabile sanitario è Massimo Manara, i preparatori atletici sono Andrea Arpili e Alberto Berselli, mentre al recupero infortunati c’è Francesco Chinnici.

Manfredi, in una recente intervista al Secolo XIX ha parlato di un investimento di circa 100 milioni in due anni e di sicuro ne serviranno altri per traghettare il baciccia in acque ancora più sicure.