Genoa, al via martedì le prevendite per il match di Coppa Italia contro la Reggiana

Genova. Aprono domani, 6 agosto, le prevendite dei biglietti per Genoa – Reggiana, match di Coppa Italia Frecciarossa (venerdì 9 agosto alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris) sul sito ufficiale del club, al Ticket Office del Porto Antico, allo Store di Chiavari e nelle ricevitorie autorizzate.

Stesso giorno e ora per l’inizio della prevendita settore ospiti, anche per i non possessori di fidelity card, fino alle ore 19 di giovedì.

Il Genoa consiglia acquistare i tagliandi nei giorni di prevendita per evitare possibili code alle biglietterie dello stadio il giorno della partita.

Prezzi base (Under 16)

Distinti centrali: € 50 (25)

Distinti laterali: € 30 (15)

Gradinata laterale: € 10 (5)

Gradinata zena: € 15 (10)

Tribuna inferiore: € 80 (40)

Settore ospiti: € 15 (*10)

Per gli abbonati del Genoa 2024/25 l’ingresso è compreso nei titoli di accesso stagionali.

La rivendita del posto per abbonati sul sito ufficiale dalle ore 10 del 06/08.