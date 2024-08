Genova. Non si fermano i furti sulle auto parcheggiate in città. Soltanto nella serata di venerdì sono stati tre quelli denunciati, uno in via Frugoni e due in via Brignole De Ferrari.

In via Frugoni la polizia ha intercettato un uomo di 37 anni che aveva rotto i vetri di una macchina posteggiata e stava frugando all’interno: è successo intorno alle due della notte scorsa, l’uomo è stato bloccato e denunciato.

In via Brignole De Ferrari, invece, sono state prese di mira due auto, una di un turista francese e una di una residente. Ad accorgersi del furto proprio il turista, e all’arrivo della volante gli agenti hanno individuato anche l’altra macchina danneggiata. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi.

Ancora, in via Finocchiaro Aprile la polizia ha bloccato un 25enne trovato mentre ancora stava rovistando all’interno di un’auto, mentre poche ore prima dell’alba è arrivata una richiesta d’intervento per due individui che stavano tentando di aprire un’auto in sosta nei pressi di piazza Caricamento.

La zona del Carmine è da tempo teatro di furti di questo genere, e i residenti hanno più volte chiesto che il presidio delle forze dell’ordine venga aumentato per evitare di ritrovare le auto con finestrini infranti e abitacoli razziati. Stessa cosa vale per la zona della Darsena, e anche per l’area intorno al centro storico e per Albaro.

Anche la polizia locale ha riscontrato nelle ultime settimane un incremento vertiginoso di furti con “spaccate” dei vetri ai danni delle auto parcheggiate lungo il perimetro del centro storico, e per questo gli agenti hanno organizzato una serie di servizi in borghese.