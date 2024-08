Furti sulle auto parcheggiate, arrestata la “banda della Foce”

Genova. Altri tre arresti in città per furti sulle macchine parcheggiate, una piaga che in questa caldissima estate sembra essere aumentato esponenzialmente. I “predoni delle auto” hanno colpito indistintamente da Levante a Ponente, prendendo di mira le macchine posteggiate e infrangendo i finestrini per razziare gli abitacoli in cerca di oggetti di valore: la notte scorsa i carabinieri hanno pattugliato i quartieri di San Teodoro, Marassi e della Foce, e proprio alla Foce hanno bloccato e arrestato tre persone.

L’intervento è stato possibile grazie alla chiamata al 112 da parte di un ragazzo che ha visto tre uomini guardare all’interno delle macchine parcheggiate in via Casaregis. Un comportamento che gli è apparso da subito sospetto e lo ha spinto a telefonare al numero unico di emergenza. Tempo pochi minuti e in via Casaregis sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, che hanno bloccato i tre uomini – tutti tra i 25 e i 30 anni – poco dopo avere commesso il furto.

Osservando le altre auto parcheggiate lungo la strada i militari ne hanno trovate altre due con i finestrini infranti. I tre uomini avevano ancora addosso gli oggetti che avevano trovato negli abitacoli, e sono stati arrestati. Le indagini però proseguono, perché nelle ultime settimane molti residenti della Foce hanno denunciato furti simili dopo avere ritrovato le auto parcheggiate per la notte danneggiate, e il sospetto è che i tre si fossero specializzati proprio in questo genere di furti.

Oltre alla Foce, segnalazioni in questo senso sono arrivate negli ultimi mesi da Dinegro, dal Carmine – dove i residenti hanno più volte chiesto che il presidio delle forze dell’ordine venga aumentato – in Darsena e nell’area intorno al centro storico e in Albaro. Anche la polizia locale ha riscontrato nelle ultime settimane un incremento vertiginoso di furti con “spaccate” dei vetri ai danni delle auto parcheggiate lungo il perimetro del centro storico, e per questo gli agenti hanno organizzato una serie di servizi in borghese.