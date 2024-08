Funivia del Lagaccio, rigettato il ricorso di Crucioli sulle procedure del consiglio comunale

Genova. Niente da fare per uno dei cinque ricorsi contro la funivia del Lagaccio, quello più laterale, basato su questioni procedurali e presentato non dai comitati ma da un consigliere comunale di minoranza.

Il Tar Liguria ha rigettato il ricorso – con i relativi motivi aggiunti – presentato da Mattia Crucioli, consigliere di Uniti per la Costituzione e componente delle commissioni Bilancio e Vallate.

Con il suo ricorso Crucioli, che è avvocato e giurista, impugnava la delibera del 1 agosto 2023 con cui il consiglio comunale ha approvato lo schema di accordo di valorizzazione tra il segretariato regionale per la Liguria del ministero della cultura, l’Agenzia del demanio e il Comune di Genova avente a oggetto il “programma di valorizzazione generale del sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni esterne e l’addendum ai programmi di prima e seconda fascia e acquisizione gratuita di due ulteriori porzioni dell’immobile denominato “terreni dell’ex cinta fortilizia di Genova”. Un accordo all’interno del quale rientra anche il progetto di realizzazione della funivia.

In sostanza Mattia Crucioli contestava il fatto che la commissione su quello schema di accordo fosse stata convocata con “procedura d’urgenza”, con pochissime ore di anticipo e con una documentazione da analizzare di diverse centinaia di pagine e che quindi il lavoro dei commissari non potesse essere svolto in maniera efficace e con esso la discussione democratica sulle pratiche amministrative.

I giudici della prima sezione del Tar Liguria, con sentenza del 19 luglio, hanno respinto l’istanza condannando anche ricorrente al pagamento delle spese di lite, 5000 euro. Tra le motivazioni il fatto che la convocazione della riunione “nei casi d’urgenza” – da regolamento del consiglio comunale – sia possibile con valutazione insindacabile del presidente e senza necessità di motivazione alcuna.

Inoltre il Tar evidenzia come il tema dei Forti e della funivia, “trattandosi di questione inerente ad un intervento finanziato con fondi Pnrr, per la necessità di rispettare le scadenze previste, costituisce una motivazione sufficiente a giustificare la convocazione d’urgenza della seduta, che rappresentava peraltro l’ultima riunione prima della pausa estiva”.

Il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi, tra i più convinti sostenitori della funivia, sottolinea proprio il riferimento ai fondi europei: “La giunta è impegnata ad attuare il Pnrr senza indugio, anche quando questo comporta la necessità di attivare procedure di urgenza per l’esame dei documenti, perché non possiamo sottrarci al rispetto dei tempi, penso che questa sentenza, dato l’esplicito riferimento al Pnrr, sia molto importante perché ci richiama al senso del ritmo che tutti, maggioranza e opposizione, dobbiamo tenere, anche nelle discussioni consiliari, per prendere decisioni che riguardano opere pubbliche che la stragrande maggioranza della cittadinanza attende. Non possiamo perderci in discussioni senza fine”.

Dal canto suo Crucioli tiene il punto e valuta il ricorso al Consiglio di Stato: “Credo sia sbagliato consentire la convocazione di commissioni e consiglio senza stabilire un preavviso minimo di 24 ore e senza prevedere l’obbligo di motivare l’urgenza di tali convocazioni ravvicinate – afferma – in tal modo si consentono i blitz a cui purtroppo questa maggioranza ci ha abituato”.

Restano in ballo altri quattro ricorsi, tutti presentati dai comitati No funivia con il supporto di Legambiente e Legambiente Polis e che vertono sui passaggi autorizzativi che hanno portato all’avanzamento del progetto dell’impianto.

L’ultimo ricorso, annunciato poche settimane fa dal gruppo Con i piedi per terra durante un’assemblea pubblica al Lagaccio, è incentrato sul via libera (condizionato) concesso dalla Sovrintendenza speciale per le opere Pnrr a cui il Comune ha inviato la documentazione aggiornata sul progetto.