Funivia del Lagaccio, Lodi (Azione): “Nessun processo partecipativo, scriverò al prefetto”

Genova. “Il progetto di realizzazione della funivia del Lagaccio non ha avuto alcuna forma partecipativa se non un contentino di avvio nelle ultime settimane dopo anni che si discute sulla sua inutilità, scriverò al prefetto per avere le risposte che mancano”. Lo dice Cristina Lodi, capogruppo di Azione in consiglio comunale.

“Per finanziare quest’opera che non è stata approvata come opera del Pnrr ma poi ripescata con il Fondo compensativo nazionale sono stati tolti milioni di euro dedicati inizialmente ai forti – dice – dei 70 milioni di euro 37 milioni sono stati sposati per la realizzazione della funivia ricordando che all’inizio dovevano essere 22 quindi detratti 15 alla riqualificazione dei forti”.

“Per raggiungere i forti ci sono già modalità che potevano essere rilanciate, ammodernate o implementate come la cremagliera di Granarolo e la funicolare del Righi anche con navette o altro. Per la gestione di questa funivia non c’è alcun progetto di sostenibilità economica da parte di Amt”, aggiunge Lodi.

La consigliera stigmatizza poi i mancati percorsi di partecipazione: “Siamo ancora in attesa dell’assemblea pubblica annunciata nel 2022, al Lagaccio mancano all’appello promesse come la riqualificazione della ex caserma Gavoglio richiesta dal territorio da anni di cui si è visto realizzare solo il primo lotto dalla giunta Doria, poi il nulla, e si tira in ballo dopo 8 anni il Piano Gestione Rischi Alluvionali che però per piazza Rossetti non va applicato. Anche qui attendo risposte”.

“La partecipazione non è qualcosa di “buono” ma è qualcosa che va strutturato, costruito, organizzato secondo quanto prevede la legge verso i progetti partecipativi. Tutte le città europee usano modalità di trasporto che “scivolano” su ferro perché sono più sostenibili ed economiche e tutti sanno che le funivie anche in località sciistiche sono in crisi per la loro difficile sostenibilità”, sottolinea.

“Inoltre continua a mancare, anche dopo una segnalazione al prefetto, la risposta di Piciocchi alla mia interrogazione inoltrata lo scorso aprile, su come il progetto, come da lui dichiarato, possa incontrare la volontà del territorio che fino a questo momento si è dimostrato fermamente contrario e nel frattempo ho presentato una richiesta di accesso agli atti, perché come al solito in questa giunta nulla è trasparente, sull’affidamento dello studio progettuale”, dice Cristina Lodi.

“Il Comune parla di una proposta di riqualificazione del Lagaccio ma essa non è stata né presentata in commissione, cosa che ho chiesto a gran voce anche per il nuovo progetto della funivia, né tanto meno depositata o accessibile ai consiglieri. Questo dimostra ancora una volta che fare le cose con trasparenza non è abitudine del Comune , anche quando dichiara che il progetto della funivia è voluto dal quartiere. E alla mia richiesta di dimostrazione della volontà dei cittadini e delle cittadine ancora oggi non ho avuto alcuna risposta”, osserva la consigliera di opposizione.

“Tolti i soldi ai forti, non implementati o ammodernati metodi di trasporto più moderni e sostenibili, nessuna partecipazione e coinvolgimento vero di Comitati e Associazioni. Non vorrei che succedesse come in Val Polcevera : tante promesse di riqualificazione e progetti pagati e fatti ma lavori iniziati e nessune certezza. Abbiamo già visto che cosa succede. Se la funivia è stata una promessa elettorale credo che la giunta abbia fatto delle scelte tra le sue promesse. Per esempio sui tram alla fine non ha fatto niente. Questo dimostra in generale che sui trasporti, sullo sviluppo di un sistema sostenibile c’è assoluta incapacità organizzativa e progettuale. Riscriverò al prefetto e attendo la ennesima risposta di accesso agli atti”, conclude Cristina Lodi.