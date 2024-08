Cantiere buca condotta del gas: strade chiuse a Sampierdarena

Genova. Emergenza fuga di gas a Sampierdarena, dove, durante le lavorazioni di un cantiere attivo per una demolizione in via Spataro, una grossa condotta del gas è stata danneggiata dai mezzi meccanici.

Sul posto il personale di Ireti, che sta operando per risolvere la criticità, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso via Spataro al transito civico 34 a largo Ernesto Jursè per consentire l’intervento delle squadre di soccorso.