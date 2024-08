Frosinone-Sampdoria LIVE: i blucerchiati pareggiano i conti con Venuti, è 1-1 allo Stirpe

Frosinone 1-1 Sampdoria (44′ Ambrosino, 55′ Venuti) [Live]

Al 59′ Vivarini tenta di cambiare l’inerzia del match operando una doppia sostituzione: Distefano e Pecorino rilevano Cuni e l’autore del gol Ambrosino, forze fresche davanti per il Frosinone.

Al 56′ Yepes prova ad alimentare il buon momento dei suoi cercando la porta dalla distanza, ma il suo tentativo termina abbondantemente fuori misura.

Al 55′ un clamoroso errore di Darboe spalanca la strada a Venuti il quale, di prepotenza, trova la rete del pari: è 1-1 allo Stirpe, la Sampdoria pareggia i conti!

Al 49′ Ghedjemis cerca la rete del raddoppio trovando però i guantoni di Ghidotti.

Alle 21:38 prende il via il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, Pirlo e Vivarini optano per confermare le scelte operate dal 1′.

Terminano così 1-0 in favore della squadra guidata da Vivarini i primi 45 minuti del campionato di Frosinone e Sampdoria. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una partita estremamente vivace con tante occasioni sia da una parte che dall’altra. In apertura e chiusura di prima frazione meglio i Ciociari, ma i blucerchiati per una buona mezz’ora hanno creato molto non riuscendo tuttavia a concretizzare quanto prodotto.

Al 45’+3 Ioannu trova una traccia illuminante per Tutino il quale si presenta a tu per tu con Cerofolini facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore dei Ciociari: resiste il vantaggio dei locali, ma che brivido per il Frosinone in chiusura di primo tempo.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 44′ Romagnoli anticipa tutti in area (compreso Ghidotti) servendo malauguratamente Ambrosino il quale, a porta completamente spalancata, trova la prima gioia stagionale: è 1-0 Frosinone al “Benito Stirpe”! Il gol, annullato in un primo momento per fuorigioco, è stato convalidato grazie all’ausilio del Var.

Al 42′ Ghedjemis da posizione estremamente defilata cerca la porta trovando ancora una volta un monumentale Ghidotti: buon momento per il Frosinone in chiusura di prima frazione.

Al 39′ anche Ambrosino cerca fortuna, ma Ghidotti si conferma insuperabile bloccando con sicurezza.

Al 38′ Gelli prova a sorprendere Ghidotti dalla distanza, ma l’estremo difensore blucherchiato respinge.

Al 31′ Marchizza cerca il tiro in porta, ma Ghidotti si fa trovare ancora una volta pronto bloccando la conclusione.

Al 30′ anche Romagnoli viene sanzionato a causa di un intervento considerato pericoloso dal direttore di gara.

Al 27′ Monterisi riceve il primo cartellino giallo della stagione del Frosinone per aver commesso un fallo tattico ai danni di Tutino.

Al 23′ Tutin0 e Coda si trovano ancora a meraviglia seminando il panico tra i difensori del Frosinone: questa volta a calciare è l’esperto attaccante ex Cremonese, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla destra di Cerofolini.

Al 18′ Tutino cerca la porta direttamente da punizione, ma la barriera del Frosinone riesce a respingere sventando la minaccia.

Al 16′ il direttore di gara considera falloso un intervento compiuto da Darboe per ostacolare Akinsanmiro pronto a calciare: i blucerchiati potranno usufruire di un calcio piazzato da ottima posizione.

Al 14′ Coda e Tutino dialogano bene al limite dell’area con l’ex Cosenza abile a calciare: Cerofolini risponde presente respingendo con i pugni, buona Sampdoria ora dopo aver sofferto nei primi minuti l’esuberanza del Frosinone.

Al 12′ Ioannou cerca la porta dalla distanza, ma il suo tentativo termina fuori misura: primo squillo della Samp al “Benito Stirpe”.

Al 7′ gli uomini di Pirlo provano a risistemare le idee dopo un avvio complicato.

Al 2′ ancora un Darboe scatenato si incunea tra i centrali della retroguardia blucerchiata trovando un super Ghidotti sulla sua strada: inizio arrembante del Frosinone, Sampdoria che appare sorpresa.

Al 1′ Darboe cerca immediatamente di far male alla sua ex squadra, ma la sua conclusione murata da un difensore termina tra le braccia di Ghidotti.

Alle 20:31 prende il via la sfida.

Le formazioni

Il Frosinone si schiera con il 4-2-3-1: Cerofolini, J. Oyono, Monterisi (C), A. Oyono, Marchizza, Gelli, Darboe, Ghedjemis, Ambrosino, Bracaglia, Cuni.

A disposizione: Frattali, Mateus Lusuardi, Bouabre, Pecorino, Sene, Kvernadze, Vural, Zaknic, Cichella, Kalaj, Garritano.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

La Sampdoria risponde con un 3-4-2-1: Ghidotti, Bereszinsky (C), Romagnoli, Vulikic, Venuti, Bellemo, Yepes, Ioannou, Akinsanmiro, Tutino, Coda.

A disposizione: Vismara, Ferrari, Veroli, Depaoli, Bendetti, Meulensteen, Ricci, Kasami, Giordano, Vieira, La Gumina, Sekulov.

Allenatore: Andrea Pirlo.

A dirigere il match sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Rocca di Catanzaro e Barone di Roma 1 gli assistenti, Di Francesco di Ostia Lido il quarto ufficiale. Il VAR invece sarà Nasca di Bari coadiuvato dal signor Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Presentazione

Questa sera presso lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone prende il via il campionato di Frosinone e Sampdoria. I Ciociari, delusi dalla retrocessione sofferta lo scorso anno, proveranno immediatamente a ridare entusiasmo alla propria piazza andando a caccia di una vittoria preziosa. Squadra rinnovata e obiettivo chiaro anche per la Sampdoria, formazione pronta a vendere cara la pelle e a caccia del primo colpo grosso stagionale esterno dopo aver eliminato il Como ai trentaduesimi di Coppa Italia.