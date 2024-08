Frana di Bargagli e gita di Ferragosto, è caos in Valbisagno: la coda arriva fino a Struppa

Genova. Una lunga coda si è formata dalla tarda mattinata sulla strada statale 45 della Val Trebbia, in Val Bisagno, a causa del semaforo che regola il transito in corrispondenza della frana di Bargagli in località La Presa.

Il lungo serpentone di auto è arrivato fino all’altezza di Struppa, con ripercussioni sulla viabilità di entrambe le sponde del torrente. La situazione è poi tornata alla normalità nel giro di qualche ora.

La frana risale allo scorso 29 marzo, quando una grossa porzione di versante era scivolata sulla strada appena prima del bivio per la Val di Lentro, lasciando isolate circa 400 persone nel periodo di Pasqua. Pochi giorni dopo la riapertura a senso unico alternato, ma la messa in sicurezza definitiva del versante è ancora in progettazione.

I disagi hanno accompagnato gli abitanti della vallata in tutti questi mesi, ma oggi, secondo la tradizione ferragostana, molte persone si sono messe in viaggio per l’entroterra nonostante il maltempo e così la situazione è drasticamente peggiorata rispetto al solito.

Si ricorda che oggi, secondo le previsioni di Anas, è una giornata da bollino rosso per la viabilità extraurbana: in Liguria, oltre alla stessa statale 45 della Val Trebbia, attenzione anche all’Aurelia.