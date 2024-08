Genova. Ci sarà ancora da aspettare per la risoluzione della criticità viaria sulla Statale 45 della Val Trebbia, dove, ad altezza della presa di Bargagli, una grossa frana è caduta lo scorso 29 marzo invadendo metà sede stradale.

Secondo quanto confermato da Anas, infatti, “il progetto esecutivo è in fase di ultimazione. Una volta completato e ottenute le relative autorizzazioni i lavori potranno essere immediatamente avviati sulla base di un accordo quadro già affidato da Anas”. Si parla quindi di un inizio lavori entro il prossimo autunno, quasi alle porte.

La frana, come raccontato in questi mesi, ha riguardato diverse tonnellate di materiale, letteralmente “scivolato” su uno strato di roccia instabile. La situazione è molto complessa, sia per la dimensione che per la conformazione geologica, e la progettazione in queste settimane ha dovuto affrontare diverse criticità che riguardano anche la strada provinciale che porta ai paesi di Viganego, Terrusso e Cisiamo.

Ad oggi la circolazione sulla SS45 è a doppio senso di marcia regolato da impianto semaforico, cosa che in questi mesi estivi ha creato non pochi problemi al traffico, soprattutto in occasione delle gite fuori porta: a Ferragosto la lunga coda provocata da questo “tappo” era arrivata fino a Struppa.