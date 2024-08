Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza: è obbligatoria?

La formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza è obbligatoria e necessaria per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per rispettare la normativa. 02: grazie ad uno specifico corso sicurezza sul lavoro è possibile non solo informare adeguatamente i dipendenti di un’azienda, ma anche contribuire a creare una vera e propria cultura della sicurezza.

Infatti, è importante capire che la mancata formazione può comportare per un’azienda sanzioni e penalità anche considerevoli, ma soprattutto non consente ai lavoratori di conoscere e gestire metodi e strumenti per tutelare sé stessi e gli altri.

In base a quanto stabilito dal D.L. 81/08, dalle successive integrazioni e dall’accordo Stato-Regioni, la formazione per la sicurezza dei lavoratori si suddivide in diversi moduli in riferimento al settore aziendale e alle mansioni svolte.

Formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

La formazione generale sulla sicurezza consente ai lavoratori di conoscere la normativa e le principali modalità di prevenzione nei confronti degli infortuni.

Il corso di formazione generale riguarda i lavoratori di qualsiasi settore, al fine di informarli riguardo ai metodi preventivi, alla gestione di rischi ed emergenze e all’uso dei dispositivi di protezione.

Il modulo di formazione generale ha una durata di 4 ore ed è comune a tutti i settori e le attività produttive o commerciali, nella maggior parte dei casi viene erogato ai lavoratori in modalità di e-learning.

Formazione specifica sulla sicurezza nei diversi settori operativi

I corsi di formazione specifica riguardano i singoli settori, dall’edilizia, alla manifattura, alla sanità e così via, e sono finalizzati a fornire le competenze per gestire e affrontare i rischi legati alle specifiche attività e a prevenire di conseguenza gli infortuni.

In base alle mansioni svolte dai lavoratori, il corso di formazione specifico può includere prove pratiche per l’uso in sicurezza di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione.

I moduli di formazione specifici variano in base al tipo di attività, al settore di riferimento e al codice Ateco dell’azienda. In questo caso, le aziende si distinguono secondo il livello di rischio, che può essere basso, medio o alto. Il rischio basso prevede un corso specifico di 4 ore, che può essere erogato anche in e-learning, per il rischio medio il corso di formazione è di 8 ore e per il rischio alto di 12 ore.

Tutto quanto riguarda la formazione specifica, indipendentemente dal livello di rischio, è comunque da considerarsi un percorso formativo di base, al quale si aggiungeranno ulteriori corsi di formazione necessari per permettere ai lavoratori di utilizzare in sicurezza di macchine e strumenti.

Ovviamente, sia per quanto stabilito dalla normativa che per ragioni tecniche, solo la formazione per le aziende a basso rischio può essere erogata online.

Corsi per la formazione di figure professionali nell’ambito della sicurezza

I corsi di questo tipo sono necessari per la formazione di alcune figure professionali che, all’interno di un’azienda, rivestono un ruolo di responsabilità in ambito di salute, sicurezza e prevenzione. Si tratta di percorsi formativi di livello avanzato, il cui intento è quello di preparare adeguatamente i partecipanti a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza in azienda, come può essere quello del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’importanza di una formazione per la sicurezza adeguata e continua

Come si è detto, una corretta formazione per la sicurezza sul lavoro permette alle aziende non solo di essere in regola con la legge, ma anche di prevenire ed evitare infortuni e situazioni di rischio che, oltre a comportare sanzioni gravose, rappresentano un costo notevole.

Grazie alla presenza di un team di consulenti specializzati, Progetto81 è in grado di fornire alle aziende un servizio completo di consulenza e formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in fatto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Progetto81 propone corsi in modalità e-learning, fruibili in qualsiasi momento, così come in aula o presso l’azienda cliente, ed è inoltre in grado di svolgere il ruolo sia di Medico Competente che di RSPP esterno.

Investire nella sicurezza è indubbiamente una scelta strategica che favorisce il progresso e la crescita di un’azienda, per questo è importante rivolgersi esclusivamente a consulenti di comprovata professionalità e affidabilità.