Foce, ecco i nuovi parcheggi in corso Aurelio Saffi: cancellata la corsia del bus

Genova. Sono stati tracciati nelle ultime ore i nuovi parcheggi sulla corsia in direzione ponente all’inizio di corso Aurelio Saffi, subito dopo la questura. A conti fatti si tratta di una trentina di stalli a disposizione dei residenti della Foce, quartiere dove il problema della carenza di spazi per la sosta tiene banco ormai da anni.

Per ricavare questa fila di posteggi è stato necessario cancellare il tratto di corsia gialla a scendere in direzione Brignole e ampliare la carreggiata a salire. “Abbiamo effettuato tutte le simulazioni, non ci saranno ripercussioni per i mezzi pubblici perché in quel punto non c’è mai troppo traffico”, spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. Gli stalli sono stati disegnati con larghezza minima, in modo da mantenere due corsie per senso di marcia.

L’assessore Campora conferma che le nuove strisce blu sono già disponibili per parcheggiare sebbene manchi ancora la segnaletica verticale con l’indicazione della disciplina. A tutti gli effetti, comunque, verranno integrate nella Blu Area della Foce e saranno perciò utilizzabili dagli abbonati che hanno opzionato la zona B (come prima o seconda) e da tutti gli altri automobilisti con tariffe e regole stabilite da Genova Parcheggi.

Nei piani del Comune c’è l’ipotesi di riservare ai residenti della Foce almeno una parte dei 230 parcheggi interrati che sorgeranno sotto piazzale Kennedy, dove sono in corso i lavori per la creazione del nuovo parco urbano, ma si sta discutendo anche l’uso notturno degli autosilos interrati sotto il Waterfront.

In zona Foce, secondo il censimento di Genova Parcheggi, oggi esistono 4.133 stalli Blu Area per residenti e 366 Isole Azzurre al servizio delle attività commerciali. Non esistono strisce bianche, in deroga al codice della strada. È inoltre al vaglio una proposta di sperimentazione di sosta gratuita per la prima mezz’ora nell’area di piazza Palermo e piazza Scio, per favorire i clienti del mercato coperto.