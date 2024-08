Sestri Levante, donna trovata morta in casa: era la figlia dell’ex calciatore Bruno Baveni

Sestri Levante. Una donna di 57 anni è stata trovata cadavere nella sua abitazione di Sestri Levante ieri pomeriggio. Sul posto i medici del 118 i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e i carabinieri.

A dare l’allarme è stata la figlia. Secondo i primi accertamenti la donna, Donatella Baveni, è morta nella mattinata del 14 agosto.

Il corpo non presenta segni di violenza ed è stato trasferito all’obitorio di San Martino per un riscontro diagnostico.

Donatella era la figlia di Bruno Baveni, oggi 84 enne, ex idolo calcistico negli anni ’60-’70 avendo indossato la maglia del Genoa per sette stagioni, del Milan per tre stagioni e poi come allenatore di Entella, Sestri Levante e Imperia.