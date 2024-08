“Armonie sacre”, sabato in concerto a Rapallo l’organista emerito di Notre Dame de Paris

Rapallo. Nel quinto e ultimo appuntamento a Rapallo del XXVI Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria a esibirsi presso la basilica dei Santi Gervasio e Protasio è il concertista francese di fama mondiale Philippe Lefebvre, organista emerito della cattedrale di Notre-Dame de Paris.

Sabato 17 agosto 2024, alle ore 21.15, sarà quindi possibile ascoltare l’organo Marin (1942) in un vasto repertorio interamente dedicato a capolavori della musica francese. L’ingresso è libero e gratuito.

Dopo le note di Louis Marchand, César Franck, Claude Debussy, Louis Vierne e Maurice Duruflé, il concerto si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico.

Il Festival Organistico Internazionale è promosso dall’associazione culturale Rapallo Musica ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale, con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre. Grazie al suo contributo allo sviluppo della pratica improvvisativa, lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani.

La manifestazione si avvale inoltre del sostegno economico del Comune di Rapallo, del Centro Latte Rapallo, del Lions Club Rapallo e di Regione Liguria. L’ingresso è libero e gratuito e l’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

Tutte le info su rapallomusica.it

Chi è Philippe Lefebvre

Philippe Lefebvre scopre l’organo all’età di 15 anni a seguito del suo incontro con Pierre Cochereau presso la Cattedrale di Notre-Dame de Paris. A 19 anni è già organista della Cattedrale di Arras; nel 1971 vince il primo premio per l’improvvisazione al Concorso Internazionale di Lione e nel 1973 il “Gran Prix d’improvisation” al Concorso Internazionale di Chartres divenendo in seguito organista titolare della Cattedrale di Chartres. Nel 1985 è nominato organista titolare di Notre-Dame de Paris insieme ad Olivier Latry e Jean-Pierre Leguay. Si esibisce regolarmente in Europa, Stati Uniti, America del Sud e Giappone, affiancando l’attività didattica a quella concertistica tramite numerose masterclass. Ha realizzato inoltre numerose incisioni discografiche. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore del Conservatorio Nazionale di Lille dal 1980 al 2003, è stato successivamente nominato direttore della Maîtrise di Notre-Dame de Paris e direttore dei servizi della stessa cattedrale. Fino al 2014 è stato inoltre professore di improvvisazione presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. Philippe Lefebvre è presidente del Concorso Internazionale d’organo di Chartres.

L’organo della basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo

L’organo della Basilica di Rapallo è stato costruito dalla ditta Parodi e Marin di Genova – Bolzaneto nel 1942 la quale lo ha restaurato ed ampliato nel 1990 e nel 2021. Si tratta di uno strumento a trasmissione elettronica con consolle indipendente collocata in navata avente tre manuali di 61 tasti e pedaliera concavo – radiale di 32 pedali. I manuale Grand’Organo: Principale 16′, Principale robusto 8′, Principale dolce 8’, Flauto armonico 8′, Viola 8′, Unda Maris 8′, Ottava 4′, Flauto 4′, XV 2′, Grande Fourniture 2 file (XII e XV), Fourniture 4 file (XIX – XXII- XXVI – XXIX), Cymbale 3 file (XXIX, XXXIII, XXXVI), Cornetto 3 file, Tromba 8′. II manuale Positivo: Eufonio 8′, Corno dolce 8′, Dulciana 8′, Voce Eterea 8′, Ottava 4′, Flauto in selva 4′, XV 2′, Cromorno 8′, Clarinetto 8′, Tremolo. III manuale Recitativo Espressivo: Bordone 16′, Principale 8’, Bordone 8′, Viola 8′, Salicionale 8’, Voce Celeste 8’, Coro Viole 8’, Ottava 4’, Flauto conico 4’, Flauto in XII 2’ 2/3, Silvestre 2’, Terza 1′ 3/5, Ripieno 4 file, Tromba 16′, Tromba armonica 8′, Oboe 8′, Clarone 4′, Voce corale 8’, Tremolo. Organo di fondo (fluttuante): Principale I° 8′, Principale II° 8′, Flauto 8′, Clarino labiale 8′, Dolce 8′, Clarabella 8’, Ottava 4’, Flauto a cuspide 4’, Nazardo 2’ 2/3, Ripieno 4 file, Tromba 8′. Pedale Sezione Grand’Organo: Contrabbasso Acustico 32′, Contrabbasso 16’, Subbasso 16′, Basso armonico 8’, Bordone 8’, Ottava 4’, Bombarda 16’. Sezione Recitativo: Subbasso 16′, Bordone 8 Violoncello 8’. Sezione Organo di Fondo: Subbasso 16′, Basso Armonico 8’. Lo strumento dispone delle consuete unioni ed accoppiamenti.