Festival organistico internazionale, pienone a Rapallo per il concerto di Philippe Lefebvre

Rapallo. Pienone ieri sera (17 agosto 2024) nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, in provincia di Genova, per il concerto di Philippe Lefebvre, maestro organista emerito della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, musicista di fama internazionale.

Un successo per il XXVI Festival organistico internazionale Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria, organizzato dall’Associazione Rapallo Musica con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, che da anni ospita in Liguria i migliori concertisti europei, grazie alla cui arte le caratteristiche dello straordinario patrimonio organario della Liguria vengono esaltate in esibizioni seguite da un pubblico affezionato.

Philippe Lefebvre alla consolle dell’organo Marin ha eseguito musica francese di diverse epoche e stili, tratta dal repertorio di Louis Marchand, César Franck, Claude Debussy, Louis Vierne e Maurice Duruflé, tra gli altri. Ma il concerto è culminato in una grandiosa improvvisazione su temi assegnati dal pubblico in cui il maestro ha dato origine a una vera e propria performance di 20 minuti.

L’eccezionale e generosa prova creativa è stata lungamente applaudita dagli spettatori. Il concerto è stato introdotto da Don Jacopo De Vecchi, in qualità di responsabile dell’Ufficio Cultura della Diocesi di Chiavari. Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Rapallo il presidente del Consiglio Mentore Campodonico. Infine, in rappresentanza del Lions Club di Rapallo, ha partecipato al concerto la presidente Nadia Boschini.

Il Festival prosegue il 20 agosto a Corniglia, il 22 agosto a Recco e il 25 agosto a Ventimiglia con gli ultimi tre appuntamenti di questa edizione, di cui sono protagonisti gli organisti Stefano Pellini con il sassofonista Pietro Tagliaferri, Loreto Aramendi, ed Edoardo Mari con il trombonista Luca Mariotti. L’ingresso è libero.