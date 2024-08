Ferragosto in città, Palazzo Lomellino aperto per tutto il weekend tra visite guidate e Lego

Genova. Palazzo Nicolosio Lomellino, uno trai più rinomati Palazzi dei Rolli di Genova, in Via Garibaldi 7, offre possibilità di visita per i turisti e gli appassionati anche durante il weekend di Ferragosto 2024

Giovedì 15 agosto per tutto il weekend, fino a domenica 18 agosto 2024, dalle ore 11 alle ore 19 sarà possibile partecipare alle visite guidate legate alle 5 Famiglie che hanno abitato il palazzo dalla sua costruzione a oggi presso il Primo Piano Nobile con i famosi affreschi di Bernardo Strozzi e Giardino Segreto.(Le visite guidate partiranno nell’atrio del Palazzo dalle 11.30 alle 18.00. Non è necessaria la prenotazione). Il Giardino Segreto (www.palazzolomellino.org/ ), permette di godere di alcuni scorci scenografici tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale, raccontando quindi anche con i suoi spettacolari spazi esterni la storia del Palazzo, le modifiche architettoniche e decorative apportate nel corso dei secoli.

Nell’occasione i visitatori potranno ammirare l’originalissima esposizione del primo “palazzo dei Rolli” realizzato dall’artista Luca Petraglia con gli iconici mattoncini Lego esposta al Primo Piano Nobile, Sala dell’Astronomia. L’artista milanese ha scelto di riprodurre Palazzo Nicolosio Lomellino tra tutti palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, rendendo omaggio al suo fascino senza tempo. Attraverso questa creazione l’autore – la cui missione è trasformare i mattoncini Lega in strumenti di espressione artistica, portando avanti la tradizione dell’architettura in un modo accessibile e innovativo – celebra la bellezza del Palazzo Lomellino e del ricco patrimonio artistico e architettonico italiano nel suo complesso: 27 centimetri di profondità, 70 centimetri di lunghezza e 80 centimetri di altezza, 30 ore di progettazione e 30 di realizzazione, 300 tipi diversi di mattoncini Lego per un totale di oltre 15milapezzi: questi i numeri della straordinaria riproduzione su scala di 1:40 rispetto all’originale. Impressionante la fedeltà dei dettagli decorativi della facciata con i suoi magnifici fregi, grazie a un lungo e attento studio dell’opera da parte dell’artista, che ha unito la sua passione per l’architettura e per i Lego in maniera unica e creativa.

Nella giornate di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto il Palazzo resterà aperto dalle 11 alle 19, garantendo visite guidate al Primo Piano Nobile e al Giardino Segreto, per dare la possibilità ai turisti di scoprire una vera bellezza del patrimonio artistico Genovese, riconosciuto da Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Con domenica 18 agosto, l’associazione di Palazzo Lomellino di Strada Nuova ETS, che quest’anno festeggia i 20 anni di apertura al pubblico, riprenderà le attività il weekend del 7 e 8 settembre 2024 con il programma di iniziative.