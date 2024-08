Ferragosto, niente tutto esaurito negli alberghi: “Meno italiani per colpa dell’inflazione”

Genova. Non è un Ferragosto da tutto esaurito negli alberghi di Genova e del Tigullio: è quello che riferiscono i gestori delle strutture ricettive parlando di un calo generalizzato delle presenze rispetto al 2023, anno record per la Liguria. Una situazione che riflette in realtà una tendenza generale a livello nazionale: l’inflazione e il caro prezzi stanno frenando i turisti italiani, compensati solo in parte dai maggiori movimenti degli stranieri.

“Alcuni alberghi sono pieni, specie quelli più piccoli, ma quelli con molte camere registrano un’occupazione dell’80-85% mentre l’anno scorso superavamo il 90% – spiega Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria attivo nel Tigullio -. In riviera agosto è sempre stato un mese più di italiani che di stranieri, anche perché dopo Ferragosto la gente inizia a tornare. Per fortuna da un paio d’anni gli stranieri viaggiano anche in questo mese”. Il ridimensionamento arriva però dopo un luglio più che positivo: “È andato bene – conferma Werdin – e ci ha permesso di recuperare quello che avevamo perso a giugno per il tempo sfavorevole, anche se non tutto. Anche aprile era andato male, maggio un po’ meglio. Come dico sempre, i conti li faremo alla fine”.

Impressioni non dissimili quelle che arrivano dagli albergatori cittadini di Genova: “In generale luglio e agosto stanno mostrando numeri inferiori al 2023, che è stato un anno straordinario, mentre sembrano andare molto meglio settembre e ottobre a giudicare dalle prenotazioni – spiega Laura Sailis di Federalberghi Genova -. Noi abbiamo un tasso di occupazione del 60-70%. Un po’ tutti riferiscono di questa tendenza e anche le tariffe ne risentono. Qui nel mese di agosto si registrano solitamente più stranieri che italiani, ma comunque è una meta tipica di questo periodo. Il dato positivo è che notiamo un aumento del periodo di permanenza: sempre più clienti si fermano anche tre o quattro giorni e non più solo per una notte di passaggio. Significa che c’è un maggiore interesse per Genova in quanto tale”.

Nessuno teme che la Liguria non sia più attrattiva, anzi. Il fenomeno, come detto, è generale e viene ricondotto principalmente alla ridotta capacità di spesa degli italiani. Perfino quelli più facoltosi: “Quei pochi che alloggiano da noi stanno attenti alle spese, mentre questo non accadeva in passato – racconta Werdin, che gestisce un hotel a cinque stelle a Rapallo -. Del resto nell’ultima settimana le borse sono crollate e pure un ricco industriale comincia a stare attento”. Per fortuna gli stranieri sono più sereni e portano anche qualche novità: “Gli americani continuano a venire e da quest’anno arrivano anche diversi arabi. Si tratta di famiglie che spesso prenotano anche molte camere in una volta”.

I dati non collimano però con quelli diffusi dall’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori che parla di sold out e cita “una percentuale di occupazione degli hotel che si attesta attorno al 98-99% con tendenza al tutto esaurito”. Tra le località citate anche Genova al 97%, numero che rispecchia la situazione fotografata da piattaforme come Booking anche se non trova riscontro nelle rilevazioni degli albergatori. “Abbiamo avuto un’impennata di prenotazioni in queste ore – commenta l’assessore -. Il punto di forza sono gli stranieri che hanno prenotato da tempo ma sicuramente anche molti italiani delle regioni limitrofe stanno scegliendo il refrigerio del mare della Liguria per fuggire dal caldo insopportabile della pianura”

“Facendo un primo bilancio della stagione estiva – prosegue Sartori – posso dire che, a fronte di un giugno con dati in calo rispetto allo scorso anno a causa del maltempo ma comunque con presenze che hanno superato la considerevole cifra di 1,8 milioni, abbiamo prospettive positive. Dai primi dati che ci sono arrivati il mese di luglio è andato molto bene e anche agosto, per l’appunto, non sta tradendo le aspettative. Ci aspettiamo molto anche da settembre: mese ideale per chi vuole godersi ancora un po’ l’estate in tranquillità e con temperature decisamente meno afose”.

Per avere un’analisi “scientifica” dei flussi turistici bisognerà aspettare la fine della stagione e soprattutto vagliare i numeri della tassa di soggiorno che registra anche il settore extra-alberghiero comprese le case vacanze. Ma, a dire il vero, nemmeno il mercato degli affitti brevi sembra andare a gonfie vele in questo periodo: per la notte 15-16 agosto su Genova risultano oltre 150 alloggi liberi su Airbnb e pure in riviera il sold out appare decisamente lontano.