Ferragosto “blindato”: potenziati i controlli tra porto, aeroporto, autostrade e stazioni

Genova. Controlli delle forze dell’ordine potenziati in città per i giorni di Ferragosto. Lo ha stabilito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito lunedì pomeriggio in prefettura proprio per discutere delle misure di sicurezza da adottare nei giorni in cui in città aumenteranno le presenze turistiche.

Il comitato ha stabilito di aumentare i servizi mirati non soltanto in città, centro storico in particolare, ma anche nelle aree portuali ed aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie e sulle principali arterie stradali e autostradali.

Alla riunione hanno preso parte, come di consueto, i vertici delle forze di polizia e i rappresentanti del Comune di Genova, che hanno fatto un punto anche su quanto fatto nel mese di luglio, periodo in cui era stato disposto un aumento di controlli e attività soprattutto in centro storico, teatro nei giorni scorsi di un tentato omicidio maturato in un contesto di spaccio di droga in zona Sottoripa.

Nelle riunioni precedenti era stata a questo proposito disposta una rimodulazione dei servizi nel pomeriggio e in serata, ed erano stati fissati una serie di cosiddetti “controlli interforze” mirati al contrasto dei fenomeni di criminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.